Fan-Spalier gegen Kaiserslautern: 1860-Ultras rufen zur Unterstützung auf

Der Endspurt für den TSV 1860 im Aufstiegskampf wird eingeläutet. Vor dem Traditionsduell am Dienstag gegen den 1. FC Kaiserslautern rufen die "Münchner Löwen" zu einer besonderen Fan-Aktion auf.

München - Im Aufstiegskampf der 3. Liga wird's langsam ernst für den TSV 1860! Nur noch vier Spieltage sind in dieser Saison zu absolvieren, am Dienstagabend treffen die Löwen auf den 1. FC Kaiserslautern (19 Uhr, Magenta Sport und im AZ-Liveticker).

Auch wenn freilich keine Fans im Grünwalder Stadion zugelassen sind, wollen die Anhänger der Sechzger ihr Team bestmöglich unterstützen. Dafür hat sich die Fangruppierung "Münchner Löwen" vor dem Traditionsduell gegen die Pfälzer etwas ganz Besonderes einfallen lassen.

Fans wollen den TSV 1860 im Aufstiegskampf unterstützen

Am Dienstag um 17.20 Uhr, also rund eineinhalb Stunden vor dem Anpfiff, soll sich die Löwen-Familie in Giesing zusammenfinden, "um der Mannschaft nochmal unsere Unterstützung in der entscheidenden Phase der Saison zu zeigen", heißt es in einem Facebook-Beitrag der 1860-Ultras. "Packt eure Fahnen und Schals ein, nehmt eure Kinder mit und verteilt euch ordentlich zwischen Trainingsgelände und Wettersteinplatz."

"Münchner Löwen" planen coronakonforme Unterstützung

Geplant ist ein Spalier auf beiden Straßenseiten, dabei betonen die "Münchner Löwen" stets die derzeit vorherrschenden Corona-Regeln zu beachten. Neben ausreichend Abstand und dem Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes wird in dem Beitrag darauf hingewiesen, dieses Mal, im Gegensatz zum Derby gegen Türkgücü, keine Pyrotechnik abzufackeln.

"Ansammlungen von Personen ums Stadion und in Giesing gilt es zu vermeiden. Achtet auf die Ansagen und stört nicht den Verkehr", schreiben die Ultras. Sobald der Mannschaftsbus der Sechzger am Stadion angekommen ist, werde die Aktion aufgelöst, "um unnötigen Ärger zu vermeiden".