Drittliga-Trainer sehen den TSV 1860 als Aufstiegs-Favorit

In den vergangenen beiden Saisons scheiterte der TSV 1860 noch knapp am Aufstieg, in der kommenden Spielzeit trauen die Drittliga-Trainer den Löwen aber die Rückkehr in die 2. Bundesliga zu.

08. Juli 2021 - 18:17 Uhr | AZ

Löwen-Trainer Michael Köllner will mit seiner Mannschaft in dieser Saison aufsteigen. © IMAGO / MIS