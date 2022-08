Dritter Dreier? Michael Köllner mit dem TSV 1860 auf Rekordjagd

Der TSV 1860 strebt gegen Meppen den perfekten Auftakt an. "Drei Siege wären super", sagt Michael Köllner.

Michael Köllner will gegen den SV Meppen den dritten Sieg im dritten Spiel feiern.

München - Aus sechs mach' neun? Zwei Siege aus zwei Spielen zum Auftakt, das gab es beim TSV 1860 in der Dritten Liga noch nie. Selbst nach dem Absturz in die Regionalliga haben die Sechzger im dritten Spiel ihre erste Pleite kassiert. Der TSV Buchbach lässt grüßen.

Doch nun stehen die Chancen günstig, sogar den dritten Dreier in Serie einzutüten: Die Löwen empfangen am Dienstagabend im heimischen Grünwalder Stadion den SV Meppen (19 Uhr/Magenta Sport und im AZ-Liveticker). "Zwei Siege sind super-super, drei Siege wären super-super-super", sagte Köllner plakativ über seine Rekordjagd.

Vor Meppen-Heimspiel: 1860-Trainer Köllner gibt den Mahner

Drei Dreier am Stück zum Auftakt wären auch für ihn eine Premiere. "Ich hab' mit dem 1. FC Nürnberg mal zum Auftakt gegen Kaiserslautern und in Regensburg gewonnen", erinnerte sich der Coach an die Aufstiegssaison des Clubs 2017/18: "Dann kam Union Berlin, ein absoluter Aufstiegsaspirant, wir lagen hinten und haben noch ein 2:2 geschafft."

Mit den Sechzgern soll es nun zu allen Neuen aus drei Spielen reichen. Aber nur unter ein paar Bedingungen, so Köllner, der im Vorfeld des zweiten Drittliga-Heimspiels des TSV 1860 in Serie den Mahner gab: "Wir brauchen gegen einen starken Gegner absolute Konzentration. Nur, wenn uns das gelingt, wenn wir eine gute Energie haben und einen super Fußball spielen, haben wir eine gute Chance auf neun Punkte."

Köllner: Wir werden die Fans auch gegen Meppen brauchen

Scherzhaft ergänzte Köllner über das Spitzenspiel einer noch wenig aussagekräftigen Tabelle des Zweiten 1860 (sechs Punkte und 5:3 Tore) gegen den Dritten Meppen (vier Punkte, 4:1 Tore): "Das ist ja eine sehr attraktive Begegnung." Auch die Fans seien wieder gefragt, wie beim Geduldsspiel gegen Oldenburg (1:0): "Das Publikum war wichtig am Samstag, wir werden es wieder brauchen!"