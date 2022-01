Derby auf der Kippe? TSV 1860 gegen Türkgücü für Köllner noch kein Thema

Wegen mehrerer Corona-Fälle kann Türkgücü nicht gegen den Halleschen FC antreten. Kommendes Wochenende stünde das Derby gegen den TSV 1860 an.

München – Mit Rückenwind ins Stadtderby? Nach dem grandiosen Comeback-Sieg gegen den SV Wehen Wiesbaden kann der TSV 1860 seine Aufholjagd in der 3. Fußball-Liga mit viel Selbstvertrauen angehen. Der nächste Gegner in der Liga hieße Türkgücü München, das mit 21 Punkten (Tabellenplatz 17) aktuell elf Punkte hinter den Löwen liegt. Hieße, weil noch nicht vollständig klar ist, ob die Partie stattfinden kann.

Türkgücü musste sein 21. Spiel der Drittliga-Saison an diesem Samstagmittag abblasen, weil wegen mehrerer Corona-Fälle im Team weniger als 16 einsatzbereite Spieler zur Verfügung standen. Ist dies auch am kommenden Wochenende der Fall, dürften die Löwen nach ihrem Pokal-Kracher gegen den Karlsruher SC (Dienstag, 18.30 Uhr, Sky und im AZ-Liveticker) ein freies Wochenende haben.

Köllner über Derby gegen Türkgücü: "Interessiert mich noch überhaupt nicht"

Auf diese Möglichkeit angesprochen, gab sich 1860-Coach Michael Köllner am Samstag nach dem Wiesbaden-Sieg gelassen. Gedanken an das Derby verschwende er noch nicht: "Das interessiert mich noch überhaupt nicht. Für mich geht es jetzt darum, dass wir ausreichend regenerieren (...) und dass wir am Dienstag so frisch, wie es geht, auf den Platz kommen. Darüber, was am Samstag ist, können wir uns am Dienstag nach dem Spiel unterhalten."

Voller Fokus also auf den DFB-Pokal. Es gilt, den dritten Zweitligisten in dieser Saison auszuschalten. "Wir hoffen, dass wir dem KSC einen schweren Tanz bereiten und vielleicht am Ende wieder die Überraschung schaffen", kündigte Köllner an.