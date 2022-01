TSV 1860: Gemütlich auf der Couch - Sascha Mölders verfolgt Löwen-Sieg via Tablet

Der TSV 1860 fährt gegen Wehen Wiesbaden einen Sieg des Willens ein - und hat dabei einen prominenten Zuschauer: Ex-Kapitän Sascha Mölders, mittlerweile in Großaspach unter Vertrag, drückte seinen ehemaligen Teamkollegen vor dem Tablet die Daumen.

München - Was für ein Start ins neue Jahr! Nach einer unglücklichen ersten halben Stunde samt 0:2-Rückstand dreht der TSV 1860 gegen den SV Wehen Wiesbaden die Partie und fährt beim 3:2-Sieg den ersten Dreier des Jahres ein.

Auf der Couch: Mölders guckt sich Löwen-Sieg gegen Wiesbaden an

Für die Löwen war es das erste Heimspiel im Grünwalder Stadion seit der alles andere als geräuschlosen Trennung von Sascha Mölders. Der einstige Publikumsliebling steht mittlerweile bei der SG Sonnenhof Großaspach unter Vertrag und bereitet sich mit seinem neuen Team auf die Rückrunde in der Regionalliga vor. Komplett abschließen will er mit den Löwen aber offenbar nicht.

Während seine ehemaligen Kollegen bei Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt im vernebelten Grünwalder Stadion für den Sieg kämpften, machte es sich der einstige Alpha-Löwe auf der Couch gemütlich und schaute sich das Spiel entspannt auf dem Tablet an. In seiner Instagram-Story postete Mölders ein Bild davon und packte noch drei Muskel-Emojis dazu. Der Ex-Kapitän scheint das Geschehen bei seinem ehemaligen Klub also noch genau zu verfolgen.

So verfolgte Sascha Mölders den Löwen-Sieg gegen Wiesbaden. © Screenshot Instagram (@saschamoelders9)

Nach Löwen-Aus: Sascha Mölders schlägt versöhnliche Töne an

Ohnehin hatte Mölders zuletzt versucht, das Verhältnis zu 1860 öffentlich zu befrieden. "Ich hatte sechs wunderbare Jahre bei den Löwen, habe für den Verein sehr gerne gespielt", sagte der Stürmer unter der Woche gegenüber der "SportBild". Und auch wenn er jetzt nicht mehr Teil des Löwen-Rudels ist, drückt Mölders seinen alten Teamkollegen nach wie vor als Fan die Daumen: "Ich wünsche den Jungs den Aufstieg in die zweite Liga, werde mir, wenn möglich, jedes Spiel ansehen".