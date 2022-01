TSV 1860: Schon wieder Verletzungssorgen um Marius Willsch

Marius Willsch bleibt vom Verletzungspech verfolgt. Gegen Wehen Wiesbaden muss der Rechtsverteidiger des TSV 1860 vorzeitig ausgewechselt werden.

München - Drei Tage vor dem wichtigen Achtelfinale im DFB-Pokal gegen den Karlsruher SC (Dienstag, 18.30 Uhr/Sky und im AZ-Liveticker) bangt der TSV 1860 um Marius Willsch.

Der Rechtsverteidiger musste beim 3:2-Sieg gegen den SV Wehen Wiesbaden am Samstagnachmittag schon nach 29 Minuten verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Für ihn kam Keanu Staude ins Spiel. Über die genaue Art und Schwere der Verletzung war zunächst nichts bekannt.

TSV 1860: Willsch fiel schon 2021 monatelang aus

Willsch bleibt damit der große Pechvogel bei den Löwen. Der Dauerläufer auf dem rechten Flügel hatte schon im vergangenen Jahr über Monate hinweg mit einer Schambeinentzündung zu kämpfen und spielte sich erst gegen Jahresende wieder in die erste Mannschaft. Nach dem erfolgreichen Trainingslager in Belek wollte er in diesem Jahr eigentlich neu angreifen, muss nun aber den nächsten Rückschlag hinnehmen.