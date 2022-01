"Es wird wichtig sein, gut ins neue Jahr zu starten", sagt Michael Köllner bei "Magenta Sport": "Wir wollen ein entschlossenes und aktives Spiel abliefern. Flexibilität wird unsere Stärke sein. Im Moment fühlen wir uns aber in dem System sehr wohl. Man muss das spielen, was am Ende erfolgreichsten ist", so der Trainer.