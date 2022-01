Tor! 0:2 - Corentin Tolisso

Was für ein herausragendes Tor! Sabitzer findet Tolisso mit einem starken Seitenwechsel, der direkt auf Müller ablegt. Tolisso bekommt den Ball umgehend wieder aufgelegt und jagt das Leder mit einem Volleyschuss in den linken Winkel. Es ist die 17. Torvorlage von Müller in dieser Saison.