Der neue Abwehr-Boss für den TSV 1860: Der Verlaat-Deal naht

Mannheims Verteidiger Jesper Verlaat soll kurz vor der Vertragsunterschrift beim TSV 1860 stehen.

München - Wenn die Interessenten Schlange stehen, geht's am besten nach München zu den Löwen: Nach AZ-Informationen arbeitet der TSV 1860 weiter unter Hochdruck an der Verpflichtung von Jesper Verlaat (25), Innenverteidiger von Drittliga-Konkurrent Waldhof Mannheim und Sohn von Ex-Bundesligastar Frank Verlaat (VfB Stuttgart, Werder Bremen).

Es sieht so aus, als sei die Verlaat-Frage nur eine Frage der Zeit

Der Blog " " berichtet bereits von einem Durchbruch und der bevorstehenden Unterschrift bei den Blauen. Der Verein ließ am Montag mit seiner nächsten Pressemitteilung allerdings noch auf sich warten - und stattdessen auf Nachfrage verlauten, dass in den nächsten Stunden nichts passieren werde.

Noch nichts! Denn die Giesinger haben tatsächlich nach wie vor gute Karten, das Rennen um Verlaat trotz überlieferter Angebote von anderen Zweit- und Drittligisten zu machen. Es scheint, als wäre die Verlaat-Frage nur eine Frage der Zeit.

Wird Jesper Verlaat der siebte 1860-Neuzugang?

Sport-Geschäftsführer Günther Gorenzel hatte seine Hausaufgaben schon im Vorjahr frühzeitig gemacht (Marcel Bär, Yannick Deichmann, Kevin Goden). In dieser Spielzeit scheint der Österreicher weiter auf Rekordkurs unterwegs zu sein, Schließlich wäre der 1,92 Meter große Niederländer bereits Neuzugang Nummer sieben.

Und dann wäre da auch noch Cheftrainer Michael Köllner, der mehrfach eine Perspektive gefordert hat. Ein persönliches Gespräch mit Verlaat auf Giesings Höhen soll auf beiden Seiten ebenfalls Eindruck hinterlassen haben. Nicht nur bei Verlaat, den auch Mannheim noch zum Verbleiben überreden wollte. Auch bei Köllner, der anfangs den Anschein erweckte, mit seinem Junglöwen-Verteidigertrio Semi Belkahia (23), Niklas Lang (19) und Leandro Morgalla (17) ins Rennen gehen zu wollen.

Bekommen die Löwen auch noch Verstärkung für die Offensive?

Übrigens: Auch eine Position weiter vorne könnten die Blauen nochmal zuschlagen. Der TSV soll seine Fühler noch nach einem offensiven Mittelfeldmann ausgestreckt haben.

Der Urlaub von Cheftrainer Michael Köllner, nach dem Kurztrip nach Mallorca nun in seinem gewohnten Revier in der Türkei, wird seinen Aussagen zufolge nicht tatenlos verstreichen: "Ich verspreche jedem: Wir werden alles dafür tun, wieder ein starkes 1860 München zu haben. Dafür sitze ich auch im Urlaub mit dem Laptop am Pool."