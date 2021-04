AZ-Umfrage: Steigt der TSV 1860 in die 2. Liga auf?

Der TSV 1860 mischt weiterhin kräftig im Aufstiegsrennen der 3. Liga mit. Packen's die Löwen diesmal? Machen Sie bei der AZ-Umfrage mit.

Es läuft bei den Löwen: Gelingt in diesem Jahr der langersehnte Aufstieg?

München - Spannung pur in der 3. Liga: Gleich vier Mannschaften kämpfen vier Spieltage vor Schluss noch um den Aufstieg – mit dabei ist auch der TSV 1860.

Vor einigen Wochen noch hatte man sich in Giesing wohl keine Hoffnungen mehr auf den Aufstieg gemacht, doch dank einer Ungeschlagen-Serie von nunmehr acht Spielen (sechs Siege, zwei Unentschieden) lebt der Traum von der 2. Liga wieder.

Dynamo Dresden hat noch ein Spiel weniger

Enger als derzeit könnte der Aufstiegskampf kaum sein. Hansa Rostock führt die Tabelle mit 65 Punkten an, dicht dahinter folgt Ingolstadt (63). Dynamo Dresden schickte die Löwen dank eines Siegs im Nachholspiel gegen Duisburg wieder auf Platz vier. Dynamo steht nun also auf dem Relegationsrang (62) – und das, obwohl die Sachsen ein Spiel weniger als die Konkurrenz auf dem Konto haben. Wegen mehrerer Corona-Fälle mussten sich die Dresdner in Quarantäne begeben, einige der folgenden Spiele wurden daraufhin abgesagt.

Die Sechzger stehen mit 61 Punkten aktuell auf dem undankbaren vierten Platz, doch die Münchner haben den Aufstieg noch in der eigenen Hand. Am letzten Spieltag kommt es zum Showdown zwischen den Löwen und dem FC Ingolstadt. Bereits am kommenden Wochenende kommt es zwischen den Aufstiegskandidaten zu einem packenden Duell: Die "Schanzer" müssen bei Spitzenreiter Rostock ran.

AZ-Umfrage: Steigt der TSV 1860 dieses Jahr auf?

Der TSV 1860 spielt neben Ingolstadt (22. Mai) noch gegen den 1. FC Kaiserslautern (4. Mai), den SV Wehen Wiesbaden (8. Mai) und den FC Bayern II (16. Mai). Highlight-Wochen für die Löwen, an deren Ende möglicherweise ja der Aufstieg steht. Die AZ will von ihren Lesern deshalb wissen: Packt Sechzig dieses Jahr den Aufstieg? Mitmachen und bei der AZ-Umfrage abstimmen!