AZ-Check: So spannend wird das Restprogramm für den TSV 1860

Am Freitagabend eröffnet der TSV 1860 den 30. Spieltag der 3. Liga bei Kellerkind Viktoria Berlin. Im letzten Saisonviertel warten auf die Löwen noch spannende Aufgaben - die AZ hat sich das Restprogramm genauer angeschaut.

München - Langsam aber sicher biegt die Drittliga-Saison 2021/22 auf die Zielgerade ein. Am kommenden Wochenende steht der 30. Spieltag an, zum Auftakt geht es am Freitagabend für den TSV 1860 zu Viktoria Berlin (19 Uhr/Magenta Sport und im AZ-Liveticker). Die Münchner reisen als klarer Favorit zum Aufsteiger, der aus den acht Spielen in diesem Kalenderjahr lediglich zwei Punkte geholt hat und aktuell den 16. Tabellenplatz belegt.

Die Münchner hingegen haben nach einer Serie von drei Siegen in Folge wieder den Anschluss an die Spitzengruppe hergestellt und sich bis auf fünf Punkte an den Relegationsplatz herangekämpft. Mit einem Dreier bei Außenseiter Berlin kann das Team von Michael Köllner zum Auftakt in den Spieltag den Druck auf die Konkurrenz erhöhen und theoretisch bis Samstag auf den vierten Platz springen. Und dann?

Tatsächlich wartet auf Sechzig im weiteren Saisonverlauf noch so manch spannende Aufgabe. Es geht gegen Teams aus dem Tabellenkeller, direkte Konkurrenten sowie Klubs, für die es eigentlich um nichts mehr geht. Die AZ hat sich das Restprogramm der Löwen genauer angeschaut:

Drei unangenehme Pflichtaufgaben für den TSV 1860

Das Spiel bei Viktoria Berlin mit eingerechnet, geht es für die Münchner in den verbleibenden neun Spielen noch gegen drei Gegner, die um den Klassenerhalt kämpfen. Neben dem Gastspiel in der Hauptstadt steht am 35. Spieltag die Partie beim MSV Duisburg (aktuell 15. der Tabelle) an, eine Woche ist der TSV Havelse (19.) auf Giesings Höhen zu Gast.

Wollen die Löwen im Rennen um den Aufstieg noch ein Wörtchen mitreden, sollten sie sich in den drei Spielen keinen Ausrutscher leisten. Aber Obacht: Teams, die ums Überleben kämpfen, sind gerne mal ein Stolperstein!

Drei Spiele gegen direkte Aufstiegskonkurrenten

Besonders spannend dürften vor allem drei Partien werden: Am 31. Spieltag trifft der Tabellenfünfte 1860 (aktuell 46 Punkte) auf den Sechsten SV Waldhof Mannheim (46 Punkte), am 32. Spieltag auf den Vierten 1. FC Saarbrücken (49) und am 34. Spieltag auf den Siebten VfL Osnabrück (45).

Innerhalb von vier Wochen geht es für die Löwen also gegen drei Gegner, die aktuell in direkter Schlagdistanz sind und ebenfalls noch auf den Aufstieg schielen. Es sind Partien, in denen 1860 also besonders viel gewinnen, allerdings auch verspielen kann!

Drei Partien gegen Gegner, für die es um nichts mehr geht

Während andere Klubs um Aufstieg oder Klassenerhalt kämpfen, gibt es auch in dieser Spielzeit wieder solche, für die es in der Schlussphase praktisch um nichts mehr geht. Drei davon treffen im Endspurt noch auf die Löwen.

Am 33. Spieltag ist 1860 beim SC Freiburg II zu Gast, zum Abschluss der Saison kommt außerdem Borussia Dortmund II ins Grünwalder Stadion. Als Zweitvertretung von Bundesliga-Mannschaften dürfen beide nicht aufsteigen, zu gewinnen gibt für sie es also nichts mehr. Zu verlieren aber auch nicht, da sowohl der Tabellenneunte Freiburg (17 Punkte Vorsprung auf die Abstiegsplätze) als auch der Zehnte Dortmund (16 Punkte Vorsprung) den Klassenerhalt so gut wie in der Tasche haben. In der Hinrunde haben die Löwen übrigens gegen beide gewonnen.

Bleibt noch die Partie beim 1. FC Magdeburg, zu dem die Sechzger am 37. Spieltag reisen. Die Magdeburger sind in dieser Saison das alles überragende Team der Liga und thronen mit zwölf Punkten Vorsprung mutterseelenallein an der Tabellenspitze. Geschieht kein Wunder, werden die Bördestädter bis zum vorletzten Spieltag längst rechnerisch als Aufsteiger feststehen, höchstwahrscheinlich auch schon als Meister. Das Spiel gegen Sechzig dürfte für sie also eher ein Schaulaufen werden.

Das Restprogramm des TSV 1860 im Überblick: