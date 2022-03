Wegen einer Schwalbe! TSV 1860 im Mannheim-Kracher ohne Stefan Lex

Der TSV 1860 feiert einen ungefährdeten Sieg bei Viktoria Berlin, muss dabei aber einen Wermutstropfen hinnehmen: Stefan Lex hat sich wegen einer Schwalbe die fünfte Gelbe Karte eingefangen und wird gegen Mannheim fehlen. Michael Köllner nimmt's gelassen.

München/Berlin - Diese Gelbe Karte tut richtig weh! Es läuft die 73. Minute des Auswärtsspiel der Löwen bei Viktoria Berlin (2:0), als Stefan Lex in den Strafraum einzieht und nach einer leichten Berührung von Cebrails Makreckis zu Boden geht.

Schiedsrichter Timo Gerach bläst zwar in seine Pfeife, zeigt aber nicht auf den Punkt. Stattdessen sieht Lex die Gelbe Karte - wegen einer Schwalbe. Es ist seine fünfte in dieser Saison, im Topspiel bei Waldhof Mannheim am kommenden Sonntag (20. März) wird er also fehlen.

1860-Kapitän Lex lieferte auch in Berlin eine starke Leistung

Ausgerechnet Lex, ausgerechnet jetzt: Der Vollblut-Löwe, der sich zuletzt zwar nicht als Torschütze, dafür aber als mannschaftsdienlicher Dauerläufer hervorgetan hat, lieferte auch in der Hauptstadt eine starke Leistung (AZ-Note 2) und sorgte ständig für Gefahr. Auch der Elfmeter vor dem 2:0 durch Marcel Bär ging auf seine Kappe. Beim schweren Auswärtsspiel gegen Aufstiegs-Konkurrent Mannheim (aktuell Tabellensechster) werden die Löwen also ohne ihren eigentlich unverzichtbaren Kapitän auskommen müssen.

Köllner: "Es war klar, dass es irgendwann passiert"

Trainer Michael Köllner sieht's gelassen. "Es war klar, dass es irgendwann passiert. Wenn nicht heute, dann gegen Mannheim und er fehlt uns gegen Saarbrücken. Die nächsten Spiele sind alle schwierig", meinte der Löwen-Coach nach dem ungefährdeten 2:0-Sieg in Berlin gegenüber "Magenta Sport".

Für die schwere Partie in Mannheim wird sich der Oberpfälzer aber etwas einfallen lassen müssen. Lex war in dieser Saison absolut gesetzt und verpasste einzig das Ligaspiel bei Viktoria Köln aufgrund einer Corona-Infektion.