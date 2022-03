3. Liga im Liveticker: Viktoria Berlin gegen TSV 1860 - Endstand 0:2

Vor der Partie sind die Rollen klar verteilt: Während sich die Löwen nach drei Siegen in Folge wieder leise im Aufstiegsrennen angemeldet haben, sind die Hauptstädter in den vergangenen Wochen zunehmend in den Tabellenkeller gerutscht. Aus den acht Spielen in diesem Kalenderjahr gab es sechs Niederlagen und drei Remis.