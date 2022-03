Berliner 1860-Fanklub appelliert an Löwen-Fans: "Steigt bitte nicht am Hauptbahnhof aus"

Am Berliner Hauptbahnhof kommen aktuell jeden Tag tausende traumatisierte Flüchtlinge aus der Ukraine an. Ein Fanklub bittet die Anhänger des TSV 1860 daher, beim Auswärtsspiel in Berlin an anderen Bahnhöfen auszusteigen, um ein Zusammentreffen zu verhindern.

11. März 2022 - 15:09 Uhr | AZ

Der TSV 1860 wird von rund 1.700 Fans nach Berlin begleitet. (Symbolbild) © IMAGO / MIS