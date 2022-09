Auf die Löwen! Die Bilder vom Wiesn-Besuch des TSV 1860

Nach zweijähriger Unterbrechung stand am Dienstagabend mal wieder der traditionelle Wiesn-Besuch beim TSV 1860 an. Die Stimmung war bestens - Abwehrchef Jesper Verlaat kann sich auch eine kleine Stichelei gegen den FC Bayern nicht verkneifen.

München - Für die Löwen war der traditionelle Oktoberfest-Besuch am Mittwoch im Hacker-Festzelt diesmal nicht nur wegen der Corona-Auszeit der Wiesn etwas ganz Besonderes. Wie fühlt es sich denn an, als derzeit erfolgreichstes Münchner Fußballteam auf die Wiesn zu gehen?

Verlaat: Wir können die Wiesn mehr genießen als die Bayern

"Ich habe ein paar Videos gesehen von den Bayern, dass sie nicht mal das Bier in die Hand genommen haben", sagte Abwehrchef Jesper Verlaat der AZ mit einem schelmischen Grinsen und einer frischen Maß Festbier in der Hand: "Wir haben einen besseren Lauf, also können wir es mehr genießen!"

Trainer Michael Köllner setzte dem auch keine Grenzen: "Ein Alkoholverbot gibt's nicht. Aber ich gehe davon aus, dass die Spieler trotzdem wissen, was die Stunde geschlagen hat: Wir hatten heute zwei Mal Training und morgen auch, also artet das hoffentlich nicht aus." Na dann, Prost Löwen - genießt es, aber kennt eure Grenzen...

