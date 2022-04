1860-Trainer Michael Köllner: Kein Kontakt zu Greuther Fürth

Nach AZ-Informationen beschäftigt sich die SpVgg Greuther Fürth mit 1860-Trainer Michael Köllner. Gespräche hat es in den vergangenen Monaten aber nicht gegeben, beteuert der Löwen-Coach.

München - Wie geht es weiter mit Michael Köllner? Der Name des Löwen-Trainers ist nach AZ-Informationen in der Chefetage der SpVgg Greuther Fürth gefallen. Die Kleeblätter sind nach dem Abgang von Stefan Leitl auf der Suche nach einem Nachfolger und haben den Oberpfälzer, der schon in der Vergangenheit die U17 der Fürther trainiert hat, auf dem Zettel.

Michael Köllner beteuert: Keine Gespräche mit der SpVgg Greuther Fürth

Kontakt habe es aber nicht gegeben, stellte der 52-Jährige am Freitag klar. "Es gab in den letzten Tagen, Wochen nicht ein Gespräch mit einem sportlich Verantwortlichen von Greuther Fürth", antwortete Köllner auf AZ-Nachfrage.

Der Vertrag des 52-Jährigen bei 1860 läuft im Sommer 2023 aus. Köllner fühlt sich bei den Löwen wohl, will aber auch in der kommenden Saison eine leistungsstarke Mannschaft aufbieten können. "Wir müssen schon sehen: Wie schätzen wir aktuell Sechzig ein – und wo will der Verein dann morgen sein? Das interessiert mich", sagte der 52-Jährige.

Günther Gorenzel: Keine Berater-Gespräche wegen Michael Köllner

An Sport-Geschäftsführer Günther Gorenzel sind nach eigener Aussage keine Berater und keine anderen Vereine wegen Köllner herangetreten. "Wir planen gemeinsam die Zukunft", betonte Gorenzel vor dem Heimspiel am Samstag (14 Uhr, Magenta Sport und im AZ-Liveticker) gegen Kellerverein TSV Havelse. "Für mich gibt es da überhaupt keinen Zweifel."