1860 testet im Trainingslager wohl gegen Rostock

Der TSV 1860 reist zum Jahresbeginn für die Rückrundenvorbereitung in die Türkei - so wie Hansa Rostock. Ein Testspiel gegen den Zweitligisten bietet sich an.

München – Der TSV 1860 soll für das Rückrunden-Trainingslager ein Testspiel gegen Hansa Rostock vereinbart haben, wie " " berichtet. Der Zweitliga-Aufsteiger bereitet sich in der gleichen Anlage wie die Löwen im türkischen Belek auf die Rückrunde vor.

TSV 1860 gegen Rostock: Bekannter Gegner aus der 3. Liga

Für 1860 ist Rostock ein guter Gradmesser. In der vergangenen Saison trafen beide Klubs in der 3. Liga aufeinander und trennten sich in Hin- und Rückspiel jeweils unentschieden (1:1, 0:0). Die Rostocker stiegen nach neun Jahren Drittliga-Zugehörigkeit dank eines zweiten Platzes auf, Sechzig verpasste den Aufstieg mit fünf Punkten Rückstand als Tabellenvierter knapp. Aktuell steht Rostock in der 2. Liga auf dem 14. Platz. Die Abstiegsränge sind gefährlich nah.

Das Fünf-Sterne-Hotel Sueno Deluxe an der südlichen Mittelmeerküste der Türkei ist ein beliebtes Ziel deutscher Profiklubs. Auf den Trainingsplätzen der Anlage haben sich unter anderem auch schon der RB Leipzig und der Hamburger SV auf die anstehenden Aufgaben in den heimischen Ligen vorbereitet. Der TSV 1860 residiert dort ebenfalls nicht zum ersten Mal (Hier erfahren Sie mehr über das Hotel). Nach dem Trainingslager von 2. bis 8. Januar steht am 15. Januar der Rückrundenauftakt gegen Wehen Wiesbaden an.