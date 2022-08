1860-Coach Michael Köllner sagte Jesper Verlaats Debüttreffer voraus

Jesper Verlaat erzielte gegen Oldenburg sein erstes Tor für den TSV 1860 und sorgte damit für den zweiten Sieg im zweiten Spiel. Michael Köllner hatte bereits eine Vorahnung.

München - Am vergangenen Samstag sprang Abwehrboss Jesper Verlaat für die Torjäger des TSV 1860 in die Bresche und sorgte für den 1:0-Siegtreffer der Löwen gegen Oldenburg.

Sechzigs Neuzugang bezeichnete seinen Debüttreffer im Löwen-Trikot als "sehr geil". Eine Kopfballverlängerung von Yannick Deichmann drückte der Niederländer im Strafraum über die Torlinie.

"Dann ist das perfekt": Verlaat glücklich über sein Debüttreffer im Löwen-Dress

"Es war die Brust", sagte Verlaat nach seinem Treffer in der 75. Minute. "Als Verteidiger ist es deine Aufgabe, die Null zu halten. Wenn du dann vorne noch das entscheidende Tor machst, dann ist das perfekt."

Löwen-Coach Michael Köllner hatte da bereits so eine gewisse Vorahnung: "Ich habe gesagt: Heute ist der Tag, an dem du treffen wirst und dein erstes Tor für Sechzig machen wirst!", schilderte Köllner am Montag auf der Pressekonferenz.

Verlaats Siegtor: Köllner kam der Gedanke beim Laufen

Bereits bei seiner morgendlichen Laufrunde sei ihm dieses Szenario durch den Kopf gegangen. Kurz vor Anpfiff der Partie habe er Verlaat seine Prophezeiung mitgeteilt. "Es freut mich für uns, weil es ein ganz wichtiges Tor war. Verlaat hat insgesamt deutlich verbessert gespielt wie in den Wochen zuvor."

Neue Spieler müssen sich grundsätzlich erstmal an das andere Spielsystem gewöhnen, erklärte der Löwen-Coach. Das Spiel gegen Oldenburg "wird ihm nochmal einen richtigen Pusher, einen richtigen Auftrieb geben".

Köllner hoffe, dass dies Verlaat auch am Dienstag gegen Meppen (19 Uhr, Magenta Sport und im AZ-Liveticker) zu einer "tollen Leistung" verhelfe. "Jetzt geht es darum, am Dienstag gegen Meppen die drei Punkte in München zu behalten", so Verlaat.