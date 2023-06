Völler erklärt Gnabrys DFB-Pause: Verletzung am Sprunggelenk

Serge Gnabry verpasst die drei Fußball-Länderspiele in diesem Monat wegen einer Verletzung. Wie DFB-Sportdirektor Rudi Völler am Freitag bei der Veranstaltung "Bild 100" in Berlin erläuterte, verzichtet Bundestrainer Hansi Flick auf den Offensivspieler des FC Bayern München wegen dessen Problemen am Sprunggelenk.

02. Juni 2023 - 14:47 Uhr | dpa

Deutschlands Serge Gnabry sitzt auf dem Rasen. © Rolf Vennenbernd/dpa