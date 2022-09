Verrücktes 3:3 in Noten: Kimmich ringt, Sané enttäuscht, Musiala glänzt

Kapitän Joshua Kimmich sucht in Wembley die Bestform, voll im Spiel Jamal Musiala, die Defensive wackelt. Kai Havertz mit Riecher. Die AZ-Einzelkritik.

London - Ein England, das zeitweise die Ungarn imitierte, dann furios war, ließ das DFB-Team mit etlichen Aufgaben zurück. Nach dem EM-Aus an gleicher Stelle war Wembley erneut kein fußballerischer Sehnsuchtsort.

Beim verrückten letzten Härtetest vor dem WM-Turnier gab die deutsche Nationalmannschaft eine 2:0-Führung aus der Hand und kam zum Abschluss ihrer Nations-League-Gruppe nur zu einem 3:3 (0:0).

3:2-Führung für England: Marc-Andre ter Stegen ist machtlos beim Elfmeter von Harry Kane. © imago images/Marc Schüler

Die beiden England-Legionäre Ilkay Gündogan (52., Foulelfmeter) und Kai Havertz (67.) per Traumtor brachten Deutschland in einem wilden Spiel in Führung. Vor dem 0:1 war Jamal Musiala gefoult worden. Luke Shaw (72.) und der eingewechselte Mason Mount (75.) schlugen für die Three Lions zurück.

Nach einem Foul von Nico Schlotterbeck an seinem Dortmunder Klubkollegen Jude Bellingham verwandelte Harry Kane den Elfmeter nach Videobeweis (83.) zum englischen 3:2, Havertz glich nach einem Torwartfehler von Nick Pope aus (87.).

Die DFB-Spieler in der Einzelkritik

Marc-André ter Stegen - Note 2: Der Neuer-Vertreter wurde erst nur als Ballverteiler benötigt, dann zeigte der Barca-Keeper eine Glanztat gegen Sterling (25.). An seiner Leistung gab es trotz dreier Gegentore nahezu nichts zu kritisieren.

Nico Schlotterbeck - Note 4: Kam für Antonio Rüdiger in die Mannschaft. Wirkte nicht wie der Fels in der Brandung, den eine deutsche Elf in Katar brauchen wird. Für einen Startplatz muss noch mehr kommen.

Niklas Süle - Note 3: Viel am Ball im Aufbauspiel, brachte dabei zumeist aber nicht genug Tempo ins Spiel. In der Rückwärtsbewegung mit Licht und Schatten. Wurde mit der Zeit mutiger, aber alles andere als fehlerlos.

Thilo Kehrer - Note 3: Wurde vom quirligen Sterling gut beschäftigt und begann solide. Das Spiel war seine Chance, sich nachdrücklich für die WM-Startelf ins Gespräch zu bringen. Gelang nur bedingt.

Joshua Kimmich ringt um Selbstverständlichkeit

David Raum - Note 4: Erst ein seltsamer Ausrutscher, dann ging’s etwas bergauf. Fand einen guten Laufweg, der zu einem gefährlichen Freistoß führte, dann drang er mehrfach in den Strafraum ein. Effektiv war er nicht. Kann mehr.

Jonas Hofmann - Note 4: Aktiv auf der rechten Seite. Es fehlte die große Durchschlagskraft, weil er seine verheißungsvollen Ansätze nicht zu Ende brachte. Es mangelte bei allem Bemühen an Effektivität.

Joshua Kimmich - Note 3: Mit manchem Fehlpass, aber insgesamt ordentlicher Präsenz. Dennoch war zu sehen, der Bayern-Star ringt um Selbstverständlichkeit in den Aktionen. Er wirkt, als sei der Kopf aktuell zu sehr im Spiel.

Leroy Sané: Seltsam lethargisch und uninspiriert

Ilkay Gündogan - Note 2: Einer der auffälligsten deutschen Spieler. Aufmerksam und bemüht, dem Team offensive Impulse zu geben. Von ihm kam der erste Torschuss. Der souverän verwandelte Elfmeter (52.) rundete das Bild ab.

Leroy Sané - Note 5: Der direkte Freistoß in der 18. Minute war ein Spiegelbild seiner Leistung. Er blieb in der Mauer hängen wie sonst an den Gegenspielern. Seltsam lethargisch und uninspiriert.

Jamal Musiala zeigt sich einmal mehr

Jamal Musiala - Note 2: In München stehen Thomas Müller und er auf dem Rasen, in Wembley rückte das Ausnahmetalent für den Routinier ins Team. Erzwang einen Ballverlust bei Torhüter Pope, dann stibitzte er Maguire den Ball und trieb ihn zum Elfmeter.

Kai Havertz - Note 3: Wo ist die Leichtigkeit, die ihn in Bestform auszeichnet? Hier ein einfacher Ballverlust, da ein ungenügender Zweikampf. Dann wie aus dem Nichts mit einem Traumtor. Da war sie, die Leichtigkeit. Stand beim 3:3 (87.) goldrichtig.

Debüt von Armel Bella Kotchap

Timo Werner - Note 5: Erhielt die Möglichkeit, sich für seinen faden Auftritt in Leipzig zu revanchieren. Unverständlicher Querpass frei vor dem Tor (59.). Verpasste das 2:0 (62.). Ohne Selbstvertrauen.

Robin Gosens - Note 3: Entschlossener Einsatz und Ballgewinn vor dem 3:3.

Kai Havertz bejubelt den späten 3:3-Ausgleichstreffer. © imago images/Matthias Koch

Serge Gnabry - Note 4: Ungenügende Zweikämpfe, dann ein Schuss, den Pope Havertz vor den Fuß bugsierte.

Thomas Müller und Armel Bella Kotchap - ohne Note: Kamen für eine Bewertung zu spät