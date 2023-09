"Eine Katastrophe": Warum die DFB-Doku für Hansi Flick zur Unzeit kommt

An diesem Freitag bringt Amazon Prime die Doku zur DFB-Elf bei der WM in Katar heraus. Kritik von Matthäus: "Selbst gemachte Unruhe."

München — Stefan Effenberg (55) hatte schon als Spieler stets eine klare Meinung — und so ist es auch diesmal. "Ich weiß nicht, warum die Doku jetzt erscheint", sagt der Sport1-Experte: "Der Zeitpunkt ist eine Katastrophe." Und wohl auch der Inhalt. Von diesem Freitag an, also nur einen Tag vor dem extrem wichtigen Testspiel gegen Japan (20.45 Uhr/RTL), kann jeder Fan die Amazon-Serie zur deutschen Nationalmannschaft bei der WM 2022 in Katar sehen. "All or Nothing" heißt der Titel — wobei man das "All" auch hätte streichen können, so enttäuschend, wie dieses Turnier verlief. Nix war's, gar nix!

WM-Dokumentation gibt Einblicke in interne Konflikte während der Zeit in Katar

Es ist eine Dokumentation des Scheiterns auf allen Ebenen — zunächst mit der ewigen Diskussion über die Kapitänsbinde, dann mit miserablen sportlichen Leistungen und dem nächsten Vorrundenaus nach der WM 2018. Und nicht zuletzt mit internen Konflikten.

Joshua Kimmich (28) zofft sich mal mal mit Antonio Rüdiger (30), mal mit Niklas Süle (28), die Stimmung wirkt mies, Bundestrainer Hansi Flick (58) scheint die Mannschaft nicht zu erreichen. Dazu trägt der Bundestrainer auch selbst einiges bei. Vor dem ersten Gruppenspiel gegen Japan zeigt er seinen Stars etwa einen Film über Graugänse.

"WM 2022 — lasst uns von den Gänsen lernen und gemeinsam unseren großen Flug machen!", heißt es darin. Oder: "Wir geben uns gegenseitig Aufwind." Gans schön platt.

Matthäus: "Die Veröffentlichung der Doku einen Tag vor dem Länderspiel, bringe Unruhe"

Das alles brachte bekanntlich nichts. "Trotz der sportlichen Enttäuschung haben wir die Begleitung durch Prime Video nicht bereut", teilte der DFB mit. Beim Dreh, im Schnitt und insbesondere bei der Wahl des Erscheinungsdatums hatte der Verband kein über enge vertragliche Grenzen hinaus geltendes Vetorecht. Die Veröffentlichung der vier Folgen (geplant waren ursprünglich sechs) einen Tag vor dem Wiedersehen mit Japan ist aber zweifellos mehr als unglücklich. Flick steht massiv unter Druck, muss Siege holen.

"Es ist schon komisch, dass der DFB das freigibt", sagt auch Rekordnationalspieler Lothar Matthäus. "Mit vielen Entscheidungen lag man in der Vergangenheit falsch. Es ist eine selbst gemachte Unruhe einen Tag vor dem Länderspiel für den Trainer und für die Mannschaft."

Szenen fangen die Motivationsversuche der Spieler mitten in der Krise der DFB-Auswahl ein

Die Fans bekommen in den etwa 40-minütigen Episoden etliche neue Einblicke. Zwei Kameramänner waren im abgeschiedenen Teamhotel, bei Mannschaftsbesprechungen und in der Kabine dabei.

Thomas Müller (33) im Pool und eine Pokerrunde um den mit einem "Nacktmull" verglichenen Kimmich sind durchaus amüsant. Die Motivationsrede von Niclas Füllkrug (30) vor dem zweiten Spiel gegen Spanien (1:1) sorgt für einen Gänsehaut-Moment und erinnert an Jürgen Klinsmanns "Capitano"-Ansprache in Sönke Wortmanns "Deutschland. Ein Sommermärchen" über die Heim-WM 2006. Viele andere Szenen bestätigen aber die Sorgen um die seit Jahren in tiefster Krise spielende DFB-Auswahl.

Ein Team ohne klare Hierarchie — bis zur Heim-EM muss sich noch einiges ändern

Nicht zuletzt deshalb, weil es innerhalb des Teams offensichtlich rumort. Es fehlt eine klare Hierarchie, daher kracht es auch regelmäßig. "In jeder Mannschaft gibt es Reibung, in jeder Mannschaft Stress", sagt Robin Gosens (29): "Das braucht es, um weiterzukommen." Doch davon ist auch nach dem WM-Debakel nichts zu sehen.

Daher fordert Bayern-Star Leroy Sané (27) nun eine Reaktion gegen Japan und Frankreich: "Es steht deutlich mehr auf dem Spiel als nur zwei Testspiele", sagte Sané dem "Kicker": "Je länger wir negative Ergebnisse und Leistungen liefern, desto schwieriger wird es, Euphorie für die Heim-EM zu entfachen. Wir brauchen aber unbedingt Erfolgserlebnisse für die EM." Stimmt.