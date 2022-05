Der Geist von Marbella: Flicks wichtige Aufgaben im Trainingslager

Bundestrainer Hansi Flick startet mit seinem Team an der spanischen Costa del Sol die Vorbereitung auf die Nations League. "Wir sehen ein bisschen die Weltspitze wieder", sagt er. Die AZ macht den Check.

Aufgalopp in der Sonne Andalusiens: Bundestrainer Hansi Flick (l.) bereitet sein Team in Marbella auf die Nations League vor.

Marbella - Mit einer Vorbereitung vor Traumkulisse kennt sich Hansi Flick bestens aus. Im Sommer 2020 brachte der damalige Bayern-Coach sein Team in Lagos an der malerischen Algarve-Küste Portugals in Bestform, ehe die Münchner wenig später in Lissabon auf beeindruckende Art und Weise die Champions League gewannen.

Spiele der Nations League: Für die Nationalmannschaft geht es um die WM in Katar

Diesmal hat Bundestrainer Flick seinen Tross von der deutschen Nationalmannschaft im ebenfalls prächtigen Marbella an der südspanischen Costa del Sol in Andalusien versammelt. Es geht zwar kurzfristig "nur" um die Partien der Nations League am 4. Juni in Bologna gegen Europameister Italien, in München gegen England (7. Juni), in Budapest gegen Ungarn (11. Juni) und in Mönchengladbach wieder gegen Italien (14. Juni), langfristig aber um Grundlagen für die WM in Katar im Winter, bei der Flick den Titel holen will.

"Wir sehen ein bisschen die Weltspitze wieder", sagte Flick, der seine Mannschaft am Dienstagvormittag bei strahlendem Sonnenschein zum ersten Training bat: "Die vier Spiele werden uns zeigen, wie weit der Weg noch ist."

Die AZ macht den Check: Diese Aufgaben hat Flick im Trainingslager in Marbella zu bewältigen:

Nationalmannschaft muss Teamgeist entwickeln

Nach unbefriedigenden Jahren mit schlechten Leistungen bei der WM 2018 und der EM 2020 hat Flick die Mannschaft stabilisiert und souverän zur WM geführt. Auch die Verbindung zu den Fans ist wieder da, Flick empathische Art kommt bei allen an. In Marbella liegt nun ein Schwerpunkt darauf, "dass man eine gewisse Atmosphäre schafft", sagte der Bundestrainer.

Damit sich die Stars wohlfühlen, wird nur am Vormittag trainiert, nachmittags ist Freizeit angesagt nach einer anstrengenden Saison. Einige Spieler wie der Dortmunder Marco Reus oder Bayern-Profi Joshua Kimmich nahmen auch das DFB-Angebot wahr, ihre Partnerinnen und Kinder ins Quartier mitzunehmen. Mit dem Geist von Marbella will Flick, der von "einer großen Familie" sprach, das Ziel WM-Triumph angehen.

Nations League: Abwehrformation finden

Mit Niklas Süle (FC Bayern) und Nico Schlotterbeck (SC Freiburg) hat Borussia Dortmund zwei Verteidiger der Nationalmannschaft verpflichtet, dafür gab es Lob von Flick. "Ich begrüße das absolut. Die Vergangenheit hat immer wieder gezeigt: Wenn man zwei Vereine hat, die einen Block bilden, kann man damit erfolgreich sein." Neben der Bayern-Fraktion wird nun auch der BVB-Block immer stärker. Süle und Schlotterbeck könnten in Zukunft die Innenverteidigung bilden, Antonio Rüdiger ist ihr größter Konkurrent.

Hoffnungsträger in der DFB-Abwehr:Nico Schlotterbeck. © firo/Augenklick

Timo Werner oder Simon Terodde: Sturmfrage klären

Beim FC Chelsea war Kai Havertz in dieser Saison meist als Mittelstürmer gesetzt, Timo Werner kam seltener zum Einsatz. Flick allerdings schätzt Werners Qualitäten sehr, schenkt ihm oft das Vertrauen von Anfang an.

Einen Weltklasse-Angreifer wie einst Miroslav Klose gibt es aber weiter nicht, deshalb denkt Flick sogar über Schalke-Knisper Simon Terodde nach. "Auch da schauen wir genau hin", sagte Flick über den 34-Jährigen. "Wir werden jetzt sehen, wie es nächste Saison aussieht, ob er in der ersten Liga Tore erzielen kann. Wenn er auf einem Topniveau spielt und dort auch gut performt und seine Tore macht, sind alle Türen und Tore offen."

Stars der Nationalmannschaft in Form bringen

Neben Leroy Sané agierten zuletzt auch andere Leistungsträger wie Kimmich, Thomas Müller oder Leon Goretzka nicht auf ihrem besten Niveau. Das will Flick bis zum Trainingslager-Ende am Freitag ändern.