Zurück in der Erfolgsspur: Wie der FC Bayern die Ergebniskrise beendete

Krise? Welche Krise? Der FC Bayern zeigte sich auch gegen Werder Bremen wieder in Torlaune. Die Verantwortlichen erklären, warum es nach der Länderspielpause läuft.

München – Es war gestern nach dem Spiel vom FC Bayern gegen Werder Bremen wahrscheinlich die meist gestellte Frage. "Was ist mit dem FCB nach der Länderspielpause passiert"? Die Münchner zauberten wie zu besten Triple-Zeiten. Raus aus der Ergebniskrise, rauf an die Tabellenspitze. Ist es der WM-Ruf, der die Bayern so stark werden lässt?

Der FC Bayern lässt die Ergebniskrise hinter sich

Neun Pflichtspiele in Folge hat der FC Bayern gewonnen. Kein Wunder, dass Interviews nach dem Spiel jetzt ganz entspannt verlaufen. So auch nach dem 6:1-Sieg gegen Werder Bremen. Nicht nur Hobby-Fußballtrainer wollten wissen: Wie führt man eine Mannschaft aus einer Ergebniskrise? Diese hatten die Bayern ja zumindest ansatzweise vor der letzten Länderspielpause. Die Antworten der Verantwortlichen klingen einfach, aber einleuchtend: reden.

Bayern-Boss Salihamidzic: Wir haben viel analysiert

"Wir haben in der {Länderspiel-]Pause viel analysiert und viele Gespräche geführt. Ich habe auch Julian sehr klar und analytisch gesehen. Wir haben uns ausgetauscht", verriet Sportvorstand Hasan Salihamidzic zum Leistungswandel seiner Jungs nach der Länderspielpause.

Auch Joshua Kimmich wirkte entspannt nach dem hohen Sieg: "Wir waren schon ein wenig in einer Ergebniskrise, aber wir haben keinen schlechten Fußball gespielt. Wir haben das analysiert und die richtigen Schlüsse daraus gezogen. Dieser Glaube an die eigene Stärke hat uns geholfen".

Der Austausch vom FC Bayern mit Hansi Flick funktioniert gut

Auch der Austausch mit Hansi Flick funktioniere gut, verriet Salihamidzic: "Ich freue mich, dass die Jungs sich bei Bayern München in Form bringen. Jeder bringt 120 % und das ist natürlich gut für unseren deutschen Block bei der WM".

Nimmt der Bayern-Block die Power mit zur WM 2022 in Katar?

Einer, der eine wichtige Position in diesem Block einnehmen könnte, ist Jamal Musiala. Auch er stand am Mittwoch auf der Torschützenliste und freute sich über die regelmäßigen Siege, die der FC Bayern jetzt wieder einfährt. "Es ist einfach wichtig, dass jeder Spieler von uns den Rhythmus weiter mitnimmt", so der Stürmer, der auch bei Hansi Flick gesetzt sein dürfte und dort hoffentlich keine Fragen zu einer Ergebniskrise der Nationalmannschaft beantworten muss.