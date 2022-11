Goretzkas scharfe Katar-Kritik: Macht FC Bayern Schluss mit Qatar Airways?

Goretzka, Neuer und Salihamidzic kritisieren die homophoben Äußerungen des katarischen WM-Botschafters scharf: "Menschenbild aus einem anderen Jahrtausend." Schluss mit Qatar Airways?

München - Es war ein echter Kraftakt, der Leon Goretzka das Tor zum zwischenzeitlichen 3:1 beim 6:1-Erfolg des FC Bayern gegen Werder Bremen bescherte. Joshua Kimmich spielte einen Pass in die Tiefe, Goretzka umkurvte im Höchstsprint Keeper Jiri Pavlenka – und dann grätsche er den Ball knapp vor Werder-Kapitän Marco Friedl ins Tor.

Ein typischer Goretzka-Treffer, dynamisch und willensstark. Genau so eben, wie der 27-Jährige seit Jahren auftritt – auch außerhalb des Platzes. Das demonstrierte Goretzka erneut am Dienstagabend.

Goretzka wütend auf homophoben WM-Botschafter: "Es ist absolut inakzeptabel"

Angesprochen auf die homophoben Äußerungen des katarischen WM-Botschafters Khalid Salman, der Homosexualität in einer ZDF-Reportage als "geistigen Schaden" bezeichnet hatte, reagierte Goretzka mit deutlichen Worten. "Das ist schon sehr beklemmend, muss man sagen. Das ist einfach ein Menschenbild aus einem anderen Jahrtausend", sagte der Mittelfeld-Star und ergänzte: "Das ist nicht das, wofür wir stehen wollen und was wir vorleben. Es ist absolut inakzeptabel, so eine Aussage zu treffen."

So klar wie Goretzka positioniert sich kaum ein anderer deutscher Nationalspieler zu politischen Themen, er tritt schon lange wie ein echter Kapitän auf. Goretzka traut sich was, auch jetzt, so kurz vor der WM, die er ja selbst vor Ort in Katar spielen wird. Unterstützung bekam Goretzka am Mittwochmittag vom "echten" Spielführer des FC Bayern und der Nationalmannschaft: Manuel Neuer.

Manuel Neuer will in Katar mit "One Love"-Kapitänsbinde auflaufen

"Das passt keineswegs in unser Weltbild, das wir haben", sagte der Torwart bei der Übergabe der neuen Vereinsdienstwagen zu Salmans Skandal-Ausführungen. Neuer ergänzte: "Das ist inakzeptabel und sehr traurig, so was zu hören." Neuer soll nach jetzigem Stand bei der WM in Katar eine "One Love"-Kapitänsbinde tragen. "Wir hoffen natürlich, dass wir durch die One-Love-Binde viel Power platzieren können mit anderen Nationen zusammen", sagte der 36-Jährige.

Auch Bayern-Sportvorstand Hasan Salihamidzic schloss sich den Äußerungen seiner Stars Neuer und Goretzka an. "Die Aussage ist einfach inakzeptabel", sagte Salihamidzic. Bei der Formulierung der Kritik war man sich offenbar einig.

Wird FC Bayern die Zusammenarbeit mit Qatar Airways beenden?

Angesprochen darauf, ob solche verbale Entgleisungen das Kalkül des FC Bayern hinsichtlich der Zusammenarbeit mit Qatar Airways beeinflussen könnten, gab sich Salihamidzic allerdings sehr zurückhaltend. "Das ist die Aussage einer einzelnen Person. Darüber müssen wir reden, klar", meinte er. "Aber das ist erstmal eine einzelne Person – und das ist inakzeptabel."

Wie in der ZDF-Doku zu hören war, soll Bayern pro Jahr 25 Millionen Euro von Qatar Airways erhalten. Im Januar reist die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann erneut ins Trainingslager nach Doha. Kritik an diesen Verflechtungen mit dem Emirat gibt es von Fan-Seite schon seit geraumer Zeit. Aber werden die Münchner den 2023 auslaufenden Vertrag mit der Fluglinie tatsächlich nicht verlängern? "Ich persönlich hätte da nichts gegen", sagte Goretzka. Doch so klar hat sich sonst noch niemand bei Bayern geäußert.