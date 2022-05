Zentrale Fragen beim FC Bayern: Bleiben Kimmich, Goretzka und Müller unantastbar?

Bayern-Trainer Julian Nagelsmann möchte das Mittelfeld seines Teams verstärken, er sucht "ein, zwei Pressingmaschinen". Bleiben die Platzhirsche Kimmich, Goretzka und Müller unangetastet?

München - Die Zeit der Erneuerung hat bereits begonnen beim FC Bayern – das ist an der Säbener Straße nicht zu übersehen.

Neues Trainings-Tool beim FC Bayern: Videowand an der Säbener Straße

Wie bereits in seiner Zeit als Trainer der TSG Hoffenheim ließ Julian Nagelsmann in dieser Woche eine riesige Videowand an den Übungsplatz stellen – dort erklärt er seinen Stars nun während der Einheiten mit Videosequenzen aus vergangenen Spielen, was sie taktisch zu verbessern haben.

Wie bei einer Power-Point-Präsentation trägt der Coach zudem Stichpunkte vor, die seine Spieler in riesiger Schrift nachlesen können – und die Reporter auch. Nett, Herr Nagelsmann!

So konnte man einen genauen Einblick bekommen, was sich der Trainer beim Offensivspiel seiner Mannschaft wünscht. Neben "Mittelfeldkette innen binden", "Abwehrkette breit ziehen" und "Schnittstellen belaufen" stand auf der Tafel geschrieben: "Gegenpressing Zentrum zu."

Nagelsmann fahndet nach frischen Kräften

Und speziell der letzte Punkt könnte noch für Diskussionen bei Bayern sorgen – denn Nagelsmann fahndet offenbar nach Alternativen zu seinen Mittelfeldstars Joshua Kimmich (27) und Leon Goretzka (27), die in den vergangenen Jahren sehr erfolgreich das Bayern-Herzstück bildeten. Für sein bevorzugtes 3-6-1-System, in dem die Zentrumsspieler extrem hoch angreifen sollen, um das Spielgerät nach Ballverlust umgehend zurückzuerobern, braucht Nagelsmann neue, frische Kräfte.

Diese Spieler stehen im Fokus

Konrad Laimer (24) von RB Leipzig soll wohl genauso nach München kommen wie Ryan Gravenberch (19) von Ajax Amsterdam, dessen Transfer in Kürze finalisiert werden soll. "Das Gegenpressing muss gnadenlos gut sein – mit sehr viel Power", erklärte Nagelsmann am Sonntag nach dem 2:2 gegen den VfB Stuttgart, als Bayern ein ums andere Mal ausgekontert wurde und einige Chancen zuließ. "Ich habe auch nichts dagegen, wenn wir ein, zwei Pressingmaschinen kaufen würden."

Bald Konkurrenten im Bayern-Mittelfeld? Leipzigs Konrad Laimer (l.) und Leon Goretzka. © imago/Revierfoto

Kein ideales Pressingverhalten im aktuellen Bayern-Mittelfeld

Es war eine spannende Aussage, weil der Coach damit zumindest andeutete, dass das Pressingverhalten des aktuellen Mittelfelds, zu dem auch Zehner Thomas Müller (32) zählt, nicht immer ideal ist. Bereits kürzlich hatte Nagelsmann "frische Luft und frisches Blut" in seiner Mannschaft gefordert. Neben der Innenverteidigung, wo sich Nagelsmann noch einen starken Nachfolger für den Neu-Dortmunder Niklas Süle (26) wünscht, ist vor allem das Mittelfeldzentrum gemeint.

Zentrale Fragen bei Bayern – eine davon: Bleiben die Platzhirsche Kimmich, Goretzka und Müller unangetastet? Schließlich drängt auch Supertalent Jamal Musiala (19) ins Team, er würde gern häufiger zur Startelf gehören. Kein Wunder bei seinen Fähigkeiten. Während Goretzka und Müller auf zentrale Rollen festgelegt sind, hat Kimmich schon bewiesen, dass er auch als Rechtsverteidiger brillieren kann.

Das zeigte er bei Bayern und in der Nationalmannschaft eindrucksvoll, ehe er auf seine Lieblingsposition im Zentrum rückte. Seit Thiagos Abgang zum FC Liverpool nach dem Triple-Triumph 2020 ist Kimmich der unumstrittene Mittelfeld-Chef, der das Spiel mit tollen Pässen ordnet und weltweit zu den Besten seines Fachs gehört.

Doch Nagelsmann weiß freilich auch, dass für den Rechtsverteidiger Kimmich das Gleiche gilt. Mit der Verpflichtung von Ajax-Profi Noussair Mazraoui (24) hat sich Bayern auf dieser Position nun erstmal gut verstärkt. Es wird deshalb interessant zu sehen sein, wie Nagelsmann die zentralen Fragen löst.