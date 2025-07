Serge Gnabry avanciert beim FC Bayern nach dem Abgang von Leroy Sané zum unverzichtbaren Spieler. Seine Ausbeute ist bisher jedoch mager.

Leroy Sané? Nimmer da. Ein Urlauber, dessen Zeit bei Galatasaray Istanbul in wenigen Wochen beginnt. Thomas Müller? Bald nimmer da. Ein Bayern-Profi auf Abruf. Macht auch bald Ferien, bevor er sich in sein US-Abenteuer stürzt, wohl beim Los Angeles FC. Jedes Spiel, wenn es denn mit einer Niederlage endet, könnte Müllers letztes bei seinem Herzensverein sein.

Team will Müller bestmöglichen Abschied bereiten

Die gesamte Mannschaft will, dass Müller den bestmöglichen Abschied feiern kann, natürlich auch Serge Gnabry. Der 29-Jährige ist ein langjähriger Wegbegleiter des Oberbayerns, für die Roten läuft er seit 2018 auf. Zuvor war Gnabry nach dem Transfer von Werder Bremen ein Jahr an die TSG Hoffenheim ausgeliehen. Völlig konträr zum oft übersprudelnden Radio Müller gibt sich Gnabry nach außen schweigsam, verliert nicht zu viele Worte.

Der FCB-Newsletter Aktuelle News zum FC Bayern München E-Mail eingeben und stets top informiert sein! Jetzt anmelden

Es schwingt eine Prise Wehmut über dem Team-Basecamp der Bayern im tropischen Orlando in Florida. Am Freitag steigt das Abschlusstraining, es könnte Müllers letztes im FCB-Dress sein. Tags darauf, am Samstag, steigt das Viertelfinale der Klub-WM gegen den Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain (18 Uhr/Sat.1 und DAZN live).

Kann noch maximal drei Spiele für den FC Bayern machen: Thomas Müller. © IMAGO

Profiteure des Umbruchs

Was niemand im Kader aussprechen würde, ist jedoch evident: Durch den Abgang von Sané zu Galatasaray, den nahenden Abschied von Müller sowie den endgültigen Verkauf von Angreifer Mathys Tel zu Tottenham Hotspur profitieren Spieler des Kaders. Das ist der Lauf der Dinge im Profifußball. Ein Kommen und Gehen. Vor allem für Gnabry ändern sich die Parameter.

Die Rolle des so variabel einsetzbaren Offensivspielers, der bei den Bayern im Sommer 2024 als Verkaufskandidat galt, wird in der kommenden Saison – seiner laut Vertrag bis 2026 letzten - umso größer ausfallen. Plötzlich wird er zu: Mr. Wichtig.

Gnabry-Bestwert liegt bei 14 Toren

Gnabrys Flexibilität ist für ihn schon immer Fluch und Segen zugleich. Er kann als Außenstürmer auflaufen, bevorzugt über die linke Seite. So kann er Anlauf nehmen und mit Zug zum Tor nach innen ziehen. Samt Abschluss. Zu bewundern beim 2:2 Mitte April im Heimspiel gegen Borussia Dortmund, als er mit einem Solo das 2:1 erzielte – unwiderstehlich. Eines von sieben Saisontoren in 27 Bundesligaspielen.

Nur sieben? Oder: Immerhin? In seinen sieben Spielzeiten seit Sommer 2018 fiel seine Saison-Ausbeute in der Liga sechs Mal zweistellig aus. Gnabrys Bestwert: Je 14 Tore in den Spielzeiten 2021/22 und 2022/23. Auch auf dem rechten Flügel fühlt er sich zu Hause, kann zu seinen Soli und Flankenläufen ansetzen. Die Rolle als hängende Spitze à la Müller beherrscht er ebenso. Wenn der Gegner drückt und die Mannschaft kontern kann, ist Gnabry der perfekte Konterstürmer - ein Neuner wie Torjäger Harry Kane wird er allerdings nie.

Michael Olise hat Serge Gnabry auf der rechten Außenbahn den Rang abgelaufen. © IMAGO

Gnabrys Herausforderungen und Erfolge

51 Länderspiele und 22 Tore stehen auf seinem DFB-Konto. Verletzungen warfen ihn immer wieder zurück, die Heim-EM 2024 verpasste er wegen eines Muskelbündelrisses – was ihn sehr schmerzte. Wie bei den Bayern, so kämpfte er sich auch unter Bundestrainer Julian Nagelsmann zurück, bestritt sechs der letzten acht Länderspiele. Zumeist als Joker. Kann er auch prima.

Noch so ein Vorteil und Nachteil in einem. Gnabry wird sehr geschätzt im Kreise seiner Mitspieler, gilt als echter Teamplayer, der unzufrieden ist, wenn er nicht von Beginn an spielt, aber nie motzt. Michael Olise, der als Sommer-Zugang 2024 vollumfänglich einschlug, ist als Rechtsaußen gesetzt.

Dass er ähnlich wie Leon Goretzka keinerlei Anstalten macht(e), den Verein zu verlassen, liegt auch am üppigen Gehalt, das er seit seiner Vertragsverlängerung im Sommer 2022 bezieht. Mit bis zu 15 Millionen Euro per annum gehört er laut Bild zu den Topverdienern des Kaders. Selbst eine Vertragsverlängerung scheint nicht ausgeschlossen.

Will beim FC Bayern bleiben: Leon Goretzka. © IMAGO

Gnabrys Rolle bei der Klub-WM

Bei der Klub-WM spielte Gnabry in vier Partien dreimal von Beginn an, kam ein Mal als Joker rein. Ein Tor gelang ihm noch nicht, immerhin eine Vorlage. Keine besondere Ausbeute, dennoch fand Ehrenpräsident Uli Hoeneß: "Kingsley Coman hat mir bislang sehr gut gefallen, auch Gnabry zeigt sich verbessert." Ein Lob für den Linksaußen und den flexiblen Gnabry. Sie werden gebraucht.