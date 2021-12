Wird Jamal zu Joshua? Nagelsmanns zentrale Optionen gegen Dortmund

Der FC Bayern sucht für das Bundesliga-Topspiel bei Borussia Dortmund am Samstag nach einem Kimmich-Ersatz. Tolisso kommt in Frage, aber auch Musiala. Nagelsmann: "Ich traue ihm das zu."

München/Dortmund - Aus Dortmund sind bereits die ersten markigen Worte vor diesem Topspiel am Samstagabend (18.30 Uhr/Sky live und im AZ-Liveticker) zu vernehmen. "Die sollen ruhig mal kommen", sagte BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke selbstbewusst bei Sky: "Wenn du von den letzten 20 Bundesligaspielen 17 gewinnst, dann müsstest du genug Selbstvertrauen haben. Wir haben in Wolfsburg gezeigt, zu was wir imstande sind, wenn wir einigermaßen komplett sind."

Mit 3:1 setzte sich Dortmund am vergangenen Wochenende beim VfL Wolfsburg durch - der FC Bayern gewann nur knapp mit 1:0 gegen Arminia Bielefeld. Der Vorsprung der Münchner beträgt weiterhin nur einen Punkt. Und auch wenn der BVB aufgrund der Corona-Situation nicht vor ausverkauftem Haus spielen kann, ist die Überzeugung groß, für eine Wachablösung an der Spitze zu sorgen. "Ich glaube, dass wir bereit sind", ergänzte Watzke.

Der Optimismus hat natürlich mit der Rückkehr von Dortmunds Sturmgigant Erling Haaland zu tun - aber auch mit dem Fehlen von Joshua Kimmich bei Bayern. Der Mittelfeldchef befindet sich nach seiner Corona-Infektion weiter in Quarantäne, erst nächste Woche zum abschließenden Gruppenspiel der Champions League gegen den FC Barcelona könnte er auf den Platz zurückkehren.

Kimmich wegen seiner Corona-Infektion noch immer vom Team isoliert. © imago images/Sven Simon

Ein klarer Vorteil für Dortmund, Kimmich war in den vergangenen Duellen stets einer der prägenden Akteure...

Wegen Hüftproblemen: Goretzka fehlt im Training am Mittwoch

Beim vorentscheidenden Spiel in der Meisterschaft 2019/20 traf Kimmich per Lupfer zum 1:0-Erfolg in Dortmund, im Herbst 2020 sicherte er Bayern dann auch den 3:2-Triumph im deutschen Supercup - im Fallen mit einem Hackentor. Es war einer von sechs Siegen in den vergangenen sechs Partien zwischen Bayern und Dortmund - die Statistik spricht also klar für die Münchner. Eine wichtige Frage gibt es aber: Wie stellt Trainer Julian Nagelsmann ohne Antreiber Kimmich auf?

Nur zwei Optionen gibt es, weil Marcel Sabitzer mit einer Wadenverletzung ausfällt und Marc Roca in Nagelsmanns Planungen keinerlei Rolle spielt. Der eine Kandidat ist Corentin Tolisso, der sich am Samstag gegen Bielefeld beweisen durfte und die Aufgabe im zentralen Mittelfeld ordentlich löste. Der Franzose habe "gut gespielt", befand Nagelsmann.

Nach Bielefeld-Sieg: Nagelsmann mit Extra-Lob für Musiala

Doch auch Jamal Musiala bekam nach seiner Einwechslung für Leon Goretzka ein Extralob, Nagelsmann sprach von "extremen Einzelspieler-Steigerungen" und speziell bei Musiala von einer "guten Leistung".

Es wäre freilich eine Überraschung und die deutlich offensivere Variante im Vergleich zum dynamischen, zweikampfstarken Tolisso: Musiala an der Seite des gesetzten Goretzka, der am Mittwoch wegen Hüftproblemen eine Trainingspause einlegte.

Wird Jamal zu Joshua? "Ich traue ihm das grundsätzlich zu", sagte Nagelsmann zuletzt. Musiala habe schon bei der 1:2-Niederlage in Augsburg "zwei, drei herausragende Defensivaktionen" gezeigt. Es sei nicht "seine beste Position", aber er könne sich Musiala als Sechser sehr gut vorstellen, ergänzte der Coach. Es sei bedauerlich, dass er Musiala zuvor noch nicht auf dieser Position testen konnte: "Darüber ärgere ich mich auch."

Starke Konkurrenz: Musiala kommt nur schwer auf Spielzeit

Musiala selbst fühlt sich auf der Zehnerposition am wohlsten, doch die ist bei Bayern bekanntlich durch Thomas Müller besetzt. Und auf den Außenpositionen konkurrieren die Topspieler Leroy Sané, Kingsley Coman und Serge Gnabry. Da ist es für einen 18-Jährigen schwer, auf Spielzeit zu kommen - obwohl Musiala das nötige Talent mitbringt. Dortmund könnte nun zu einer großen Chance für ihn werden - in ungewohnter Rolle als Part der Doppelsechs.

Damit könnte Nagelsmann den BVB und Watzke überrumpeln.