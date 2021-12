Nach der Chaos-JHV: Selbstkritische Bayern-Bosse wenden sich an Fans

Der FC Bayern hat nun auch offiziell auf den Katar-Streit bei der Jahreshauptversammlung reagiert und schlägt in einer Rundmail an seine Mitglieder selbstkritische Töne an: "Beim Thema Katar wollen wir miteinander einen Weg finden. Ganz so, wie es sich für den FC Bayern gehört."

01. Dezember 2021 - 17:28 Uhr | AZ

Bayern-Präsident Herbert Hainer musste bei der Jahreshauptversammlung massive Kritik über sich ergehen lassen. © IMAGO / Philippe Ruiz