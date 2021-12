"Hoffe, dass er spielen kann": FC Bayern bangt vor Topspiel gegen Dortmund um Leon Goretzka

Nachdem er bereits am Mittwoch die Trainingseinheit verpasst hatte, musste Leon Goretzka am Donnerstag das Training vorzeitig beenden. Sein Einsatz im Bundesliga-Topspiel gegen Dortmund ist ungewiss.

München - Vor dem Topspiel am Samstag in Dortmund (18.30 Uhr, Sky und im AZ-Liveticker) ranken sich weiter Fragezeichen um einen Einsatz von Leon Goretzka. Der Bayern-Star laboriert weiterhin an Hüftproblemen und beendete am Donnerstag das Geheimtraining vorzeitig. Am Mittwoch hatte Goretzka bereits mit dem Training ausgesetzt.

"Bei Leon stehen die Chancen 60 zu 40, da wird es sich wohl erst morgen entscheiden", sagte Julian Nagelsmann in der PK am Freitag. "Ich hoffe, dass er spielen kann." Allerdings sei dies ein "Schmerzthema. Das Spiel ist zu groß, um jemanden spielen zu lassen, der nicht bei 100 Prozent ist. Wir müssen schauen".

Auch Ex-Bayern-Kapitän Lothar Matthäus sieht hinter dem Einsatz von Goretzka ein Risiko. "Wenn Goretzka nicht im Vollbesitz seiner Kräfte ist, könnte das ein Riesenvorteil für Dortmund sein", sagte der Sky-Experte und sprach davon, dass Bayern im Topspiel "nicht die 1a-Lösung" einsetzen könne.

Kimmich fällt im Topspiel bei Borussia Dortmund aus

Ein Ausfall des Mittelfeldspielers würde für den FC Bayern zur Unzeit kommen. Mit Joshua Kimmich, der sich nach seiner Corona-Infektion weiterhin in Isolation befindet, fällt bereits eine der Stützen im Zentrum beim Topspiel in Dortmund aus. Selbiges gilt für Sommer-Neuzugang Marcel Sabitzer, der an einer Wadenverletzung laboriert.

In den vergangenen beiden Spielen lief Corentin Tolisso an der Seite Goretzkas im zentralen Mittelfeld auf. Sollte der deutsche Nationalspieler gegen Dortmund ausfallen, stehen stehen laut Nagelsmann mit Jamal Musiala und Marc Roca zwei Alternativen bereit. "Jamal hat es sehr gut gemacht", so der Bayern-Coach.