Bundesliga im Liveticker: Borussia Dortmund gegen FC Bayern - Samstag live

Topspiel in der Bundesliga! Am Samstag gastiert der FC Bayern zum Klassiker bei Borussia Dortmund. Die Gemengelage verspricht vor dem direkten Aufeinandertreffen zwischen dem Tabellenführer und dem direkten Verfolger durchaus Spannung: Beide Rivalen trennt nur ein Punkt und sind daher in direkter Schlagdistanz. Etwas überraschend meldete sich zuletzt Dortmunds Wunderstürmer Erling Haaland früher als erwartet von seiner Verletzung zurück und steuerte beim 3:1-Sieg der Dortmunder gleich einen Treffer bei. Im Topspiel kommt es für den Norweger zum Stürmer-Duell mit Robert Lewandowski. Nicht mit dabei sein wird hingegen Joshua Kimmich, der sich wie Eric Maxim Choupo-Moting aufgrund einer Corona-Infektion in Quarantäne befindet. Verfolgen Sie das Bundesliga-Topspiel am Samstag ab 18.30 Uhr im AZ-Liveticker!