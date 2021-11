Wieder wacklig: Nagelsmann hat eine Forderung an seine Defensive

Nach dem 0:5 in Gladbach zeigt sich der FC Bayern auch bei Union Berlin anfällig. "Ärgerlich sind in der Defensive die beiden Gegentore", sagt Manuel Neuer. Dayot Upamecano steht vor seinem Comeback in der Startelf.

02. November 2021 - 07:13 Uhr | Maximilian Koch