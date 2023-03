Wie schwer ist Sané verletzt? Bayern-Coach Nagelsmann gibt Update

Leroy Sané ist doch nicht so schwer verletzt wie zunächst befürchtet. Laut Bayern-Coach Julian Nagelsmann wird der Angreifer womöglich schon am Samstag gegen Stuttgart dabei sein.

Julian Nagelsmann hat bei Bayern München wieder die Qual der Wahl. Mit Ausnahme des leicht angeschlagenen Leroy Sané und der Langzeitverletzten stehe ihm am Samstag (18.30 Uhr/Sky und im AZ-Liveticker) im Bundesliga-Spiel beim VfB Stuttgart der gesamte Kader zur Verfügung, berichtete der Trainer am Freitag. "Wir müssen das erste Mal seit Langem auch wieder Spieler aus dem Kader streichen", sagte Nagelsmann, es sei aber "gut, in der heißen Phase nahezu alle Spieler wieder an Bord zu haben".

Nagelsmann gibt Entwarnung bei Sané: "Es sieht gut aus"

Auch ein Einsatz von Sané, der eine Kapselverletzung am Sprunggelenk erlitten hat, ist nicht ausgeschlossen. "Es sieht gut aus", sagte Nagelsmann. Wenn der Nationalspieler das Abschlusstraining am Freitag bestreiten könne, werde er auch mit nach Stuttgart fahren können. Einen guten Eindruck mache auch Sadio Mane. Er werde versuchen, dem lange verletzten Senegalesen in Stuttgart "mehr Einsatzzeit" zu geben, grundsätzlich aber gelte: "Sadio ist normaler Teil des Konkurrenzkampfes."

Unschlüssig ist Nagelsmann noch, wie er die Positionen in der Abwehr besetzt. Benjamin Pavard bescheinigte der Trainer eine "extrem gute Form", allerdings ist der Franzose im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegen Paris St. Germain am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) gesperrt. "Wir müssen ein Bundesligaspiel gewinnen. Wenn man es isoliert betrachtet, musst du ihn eigentlich spielen lassen. Aber man nimmt auch einem Spieler, der am Mittwoch spielen könnte, die Chance, in den Rhythmus zu kommen", sagte Nagelsmann.