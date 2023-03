Kane? Choupo! Bayerns Stürmer hat sich die Verlängerung verdient

Der FC Bayern verlängert den Vertrag mit Stürmer Eric Maxim Choupo-Moting bis 2024. Harry Kane ist damit wohl kein Thema mehr im Sommer. Bei Leroy Sané ist ein Einsatz gegen Paris fraglich.

München - Diese Zahlen haben die Bosse des FC Bayern nachhaltig überzeugt: In 24 Pflichtspielen dieser Saison hat Eric Maxim Choupo-Moting (33) bislang 15 Tore erzielt, hinzukommen vier Vorlagen.

Alle 97 Minuten trifft Choupo ins Tor, zum Vergleich: Robert Lewandowski (34), der vor dieser Spielzeit von Bayern zum FC Barcelona wechselte, erzielt alle 105 Minuten ein Tor. Choupo-Moting hat den Verlust des zweimaligen Weltfußballers hervorragend kompensiert - und wird nun dafür belohnt.

Bis 2024: Choupo-Moting hat seinen Vertrag verlängert

Wie Sky zuerst berichtete, hat sich Choupo-Moting mit dem FC Bayern auf ein neues Arbeitspapier geeinigt. Der Stürmer aus Kamerun wird dem Rekordmeister bis 2024 erhalten bleiben, im Sommer wäre sein Vertrag ausgelaufen. Der FC Bayern gibt Spielern jenseits der 30 in der Regel nur noch Einjahresverträge.

Eine Option auf eine Verlängerung bis 2025 soll es nicht geben. Der gebürtige Hamburger steht bei den Bayern seit Oktober 2020 unter Vertrag, damals kam er ablösefrei von Paris Saint-Germain. Wie man heute weiß, war das ein echtes Schnäppchen, ein sehr guter Transfer.

Trainer Julian Nagelsmann hatte sich bereits im Winter-Trainingslager in Doha für einen Choupo-Verbleib starkgemacht. "Natürlich ist es gut, wenn man mit ihm Gespräche führt und versucht, mit ihm zu verlängern. Wenn man einen Stürmer hat, der so viele Tore schießt, wie er es zuletzt gemacht hat, dann ist es auch sinnvoll, ihn im Verein zu behalten", sagte der Coach: "Ich habe Choupo gesagt: Wenn er seinen Fleiß behält, wird es auch weiter so sein, dass er eine tragende Rolle spielen kann."

Transfer von Harry Kane fällt erstmal flach

Fürs Erste wird damit ein Transfer von Englands Superstar Harry Kane (29) unwahrscheinlicher - zumindest im kommenden Sommer. Kanes Marktwert liegt bei 90 Millionen Euro, sein Vertrag bei Tottenham Hotspur läuft 2024 aus. Schlägt Bayern dann ablösefrei zu? Zuletzt wurde auch Frankfurt-Angreifer Randal Kolo Muani (24) mit den Münchnern in Verbindung gebracht.

Doch vorerst setzt Bayern auf Choupo-Moting - und auf Sturm-Juwel Mathys Tel (17). Der Franzose hat sein riesiges Potenzial in dieser Saison schon mehrmals angedeutet, fünf Tore bei 19 Einsätzen stehen in seiner Bilanz.

Ganz und gar nicht zufriedenstellend läuft es hingegen für Serge Gnabry (27) und Leroy Sané (27). Die deutschen Nationalspieler sitzen derzeit nur auf der Ersatzbank - viel zu wenig für die eigenen Ansprüche. Doch die Schwierigkeiten haben sich beide Stars selbst beschert, Gnabry etwa mit seinem Trip zur Fashion Week nach Paris, Sané mit wiederholter Unpünktlichkeit. Kürzlich wurde nun wieder ein Strafenkatalog bei Bayern eingeführt.

Serge Gnabry und Leroy Sané schwächeln in letzter Zeit

"Natürlich gibt es auch Sachen, die nicht gehen", sagte Sportvorstand Hasan Salihamidzic dazu und betonte: "Ab und zu gibt es ein paar Euros, die das kostet. Haben wir im Griff." Und: Bei ihren Einsätzen konnten Gnabry und Sané zuletzt nicht überzeugen, mit Sadio Mané (30) ist ein weiterer Konkurrent zurück.

Speziell für Sané ist die Situation kompliziert. Im Training am Montag zog er sich eine Kapsel-Verletzung am Sprunggelenk zu, er muss pausieren. Sein Einsatz am Samstag in Stuttgart ist ebenso fraglich wie am Mittwoch in der Champions League gegen Paris.