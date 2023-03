Bayern-Neuzugang Yann Sommer: Was in München anfangs noch nicht perfekt lief

Seit 19. Januar ist Yann Sommer offiziell ein Spieler des FC Bayern, nun hat der Schweizer über seine ersten Wochen in München gesprochen. Auch zum Verhältnis zum aktuell verletzten Kapitän Manuel Neuer hat sich Sommer geäußert.

Torwart-Neuzugang Yann Sommer ist mit seinen ersten Wochen in München größtenteils zufrieden.

München - Seit einigen Wochen steht Yann Sommer nun beim FC Bayern zwischen den Pfosten. Mittlerweile scheint sich der Schweizer gut eingewöhnt zu haben, auch wenn es zu Beginn einige kleinere Probleme gab, wie er nun erklärte. "In der Anfangsphase gab es Dinge im Spielaufbau, die noch nicht perfekt waren. Das funktioniert mittlerweile aber sehr gut", sagte der 34-Jährige dem "kicker".

Grundsätzlich sei er mit seinen ersten Wochen in München jedoch zufrieden, am Maximum seiner Leistung sieht sich Sommer laut eigener Aussage allerdings noch nicht. "Ich will mich immer verbessern. Ich möchte für Bayern München ein Top-Torwart sein." Sätze, die die Verantwortlichen um Bayern-Boss Oliver Kahn und Sportvorstand Hasan Salihamidzic mit Sicherheit gerne hören.

Sommer: Vom Medizincheck gleich zum Topspiel

Sommer war kurz vor dem Ende der Winterpause von Borussia Mönchengladbach nach München gewechselt, weil der deutsche Rekordmeister nach der Verletzung von Manuel Neuer unerwartet Bedarf hatte. "Die medizinischen Tests liefen bis in die Nacht, am nächsten Tag das Abschlusstraining, die Vertragsunterschrift, das Kennenlernen der Mannschaft und der Flug nach Leipzig. Und dann gleich ein Topspiel. Ich habe mich auf den Fußball konzentriert", sagte der 34-Jährige.

Sommer über Neuer: "Haben sehr guten Kontakt"

Über den Kontakt zu Neuer, der sich nach der WM in Katar beim Skifahren einen Unterschenkelbruch zugezogen hat und zur neuen Saison wieder im Tor des FC Bayern stehen will, sagte Sommer: "Wir sehen uns fast täglich und haben sehr guten Kontakt. Wir kannten uns vorher schon, haben oft gegeneinander gespielt."