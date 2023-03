Für fast 400 Euro: FC Bayern verkauft Trainingsanzug zum Wucherpreis

Der FC Bayern hat in seinem Onlineshop zuletzt einen streng limitierten Trainingsanzug zum Wucherpreis angeboten. Dies sorgte bei den Fans für Unmut – dennoch waren die Kleidungsstücke im Handumdrehen ausverkauft.

München - Dieses Angebot war nichts für den schmalen Geldbeutel: In seinem Onlineshop hat der FC Bayern zu seinem 123. Geburtstag zuletzt einen ganz besonderen Retro-Trainingsanzug angeboten – und zwar für satte 399,95 Euro!

FC Bayern: Darum war der Retro-Trainingsanzug so teuer

Grund für den hohen Preis? Laut Angaben auf der Website sind die Kleidungsstücke nachhaltig und werden komplett in Deutschland hergestellt, was deutlich höhere Produktionskosten als in Niedriglohnländern zur Folge hat.

Zudem waren die in schlichtem rot-weiß gehaltenen Trainingsanzüge auf 115 Stück limitiert und sind daher bei Sammlern entsprechend begehrt. An Abnehmern mangelte es offensichtlich nicht – der Zweiteiler war im Handumdrehen ausverkauft.

FC Bayern: Fans diskutieren über Trainingsanzug zum Wucherpreis

In den sozialen Netzwerken kam das Angebot allerdings nicht gut an. Dort wurde unter Fans heftig diskutiert, die Meinungen gingen dabei weit auseinander. "Das ist eine Monatsmiete von mir", "dafür kann Bayern sich schämen" oder "absolute Frechheit" kommentierten einige User, während andere darauf verwiesen, dass niemand gezwungen sei, sich den Trainingsanzug zuzulegen.