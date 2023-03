Am Freitag haben die Bayern den Vertrag mit Eric Maxim Choupo-Moting bis 2024 verlängert. Aber geht der Kameruner auch als Stürmer "Nummer 1" in die neue Saison? Das ließ Sportchef Hasan Salihamidzic noch offen: "Wir sind erstmal froh, dass wir ihn haben. Aber was wir im Sommer machen, wissen wir noch nicht. Ich hoffe, dass er weiter so Tore schießt. Und dann sehen wir weiter."