Wegen Flick: Jérôme Boateng will länger beim FC Bayern bleiben

Bereits zweimal stand Jérôme Boateng kurz vor seinem Abschied beim FC Bayern. Doch der Abwehrspieler befindet sich dank Hansi Flick wieder in herausragender Form. Jetzt will Boateng in München bleiben.

30. August 2020 - 16:08 Uhr | AZ/SID

imago/Poolfoto Jérôme Boateng war zuletzt Stammkraft in der Bayern-Defensive.