Während Spiel gegen Barcelona: Einbruch bei Bayern-Star Thomas Müller

Bei Thomas Müller hat es am Dienstagabend einen Einbruch gegeben, während dieser mit dem FC Bayern gegen den FC Barcelona spielte. Die Täter haben Bargeld, Schmuck und Wertgegenstände erbeutet.

Otterfing/München - Seinen Geburtstag hat sich Thomas Müller sicher anders vorgestellt. Zwar hat sich der 33-Jährige mit dem FC Bayern am Dienstagabend mit 2:0 gegen seinen ehemaligen Teamkollegen Robert Lewandowski und den FC Barcelona durchgesetzt – gleichzeitig sind aber offenbar Unbekannte in seine Villa in Otterfing (Lkr. Miesbach) eingebrochen!

Einbruch bei Thomas Müller: Täter flüchten durch den Garten in die Dunkelheit

In einer Mitteilung vom Mittwochvormittag berichtet die Polizei von einem Einbruch in Otterfing. Demnach wurden die Einsatzkräfte gegen 22 Uhr alarmiert, woraufhin sich sofort mehrere Streifenbesatzungen auf den Weg zum Haus machten. Dort angekommen, ergriffen mindestens zwei unbekannte Täter die Flucht durch den Garten in ein angrenzendes Feld und entkamen in der Dunkelheit.

Einbruch bei Thomas Müller: Polizei fahndet mit Hubschrauber

Trotz intensiver Fahndung durch weitere Einsatzkräfte sowie Diensthundeführer und einem Polizeihubschrauber fehlt von den Einbrechern bislang jede Spur. Sie sollen Schmuck, Bargeld und Wertgegenstände im mittleren sechsstelligen Bereich erbeutet haben.

Die Polizei bittet nun etwaige Zeugen um Hinweise. Wer am Dienstagabend verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Otterfinger Ortsteil Wettlkam beobachtet hat und sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Kripo Miesbach (Telefonnummer: 08025/299-0) oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.