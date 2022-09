FC Bayern: Kabinenprobleme? Leon Goretzka mit deutlichen Worten nach Barca-Sieg

Alles in Butter in der Kabine des FC Bayern? Leon Goretzka stellte nach dem Sieg des deutschen Rekordmeisters in der Champions League klar, was ihn in der letzten Woche gestört hat.

14. September 2022 - 06:07 Uhr | Christoph Streicher