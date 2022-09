Noten zum FC Bayern gegen Barcelona: Magier Jamal Musiala, Dayot Upamecano herausragend

Der FC Bayern gewinnt gegen den FC Barcelona mit 2:0. So hat der AZ-Reporter die Bayern-Stars gesehen. Die Noten für den Rekordmeister.

München - Der FC Barcelona bleibt einfach der Lieblingsgegner des FC Bayern: Die Münchner besiegen die Katalanen am Dienstagabend verdient mit 2:0. Wer besonders überzeugte: die Einzelkritik der AZ.

MANUEL NEUER – NOTE 3: Privatduell mit DFB-Rivale Marc-André ter Stegen im Barça-Tor. Fantastische Parade gegen Pedri (9.), dann mit einem schlimmen Fehlpass (14.), der beinahe mit einem Gegentreffer bestraft worden wäre. Verhinderte gegen Lewandowski per Reflex das 0:1 (21.). Licht und Schatten.

Starke Abwehrleistung des FC Bayern in Hälfte zwei

BENJAMIN PAVARD – NOTE 3: Rückte wie erwartet wieder für Noussair Mazraoui in die Startelf. Auf der rechten Verteidigerposition mit einigen Wacklern zu Beginn. Musste verletzt früh raus. Marcos Alonso hatte ihn umgecheckt (6.).

DAYOT UPAMECANO – NOTE 1: Etwas überraschend erhielt er den Vorzug vor Matthijs de Ligt. Sehr aufmerksam, stoppte Pedri nach Neuers Patzer im Strafraum (14.). Herausragende Vorstellung insgesamt. Ohne Fehler.

Davies startet schwungvoll gegen den FC Barcelona

LUCAS HERNÁNDEZ – NOTE 2: Der Franzose ist gesetzt als linker Innenverteidiger. Gewohnt zweikampfstark, blockte Lewandowskis Schuss ab (13.). Und dann traf er herrlich: Per Kopf nach Kimmich-Ecke zum 1:0 (51.).

ALPHONSO DAVIES – NOTE 2: Schwungvoller Start, riss das Publikum mit einem tollen Sprint über die linke Seite von den Sitzen (7.). Auch hinten stark: Rettete in letzter Sekunde gegen Raphinha (29.). Davies liegen diese großen Partien einfach.

Kimmichs butterweiche Ecke bringt den FC Bayern auf die Siegerstraße

JOSHUA KIMMICH – NOTE 3: Wirkte gegen den VfB ein bisschen überspielt, auch im Highlight-Duell mit Barça zunächst nicht voll auf der Höhe. So viele Fehlpässe wie in der ersten Halbzeit sieht man von Kimmich eigentlich nie. Dann aber mit der präzisen Ecke vor dem 1:0. Fand seine Form.

MARCEL SABITZER – NOTE 4: Startete anstelle von Leon Goretzka, um im defensiven Mittelfeld für mehr Stabilität zu sorgen. Kein guter Auftakt, ließ sich von Lewandowski den Ball im Strafraum abnehmen (9.). Sah zudem früh die Gelbe Karte (19.). Steigerte sich ein wenig, schoss knapp links vorbei (30.). Zur Halbzeit raus.

Musiala wird Spieler des Spiels gegen den FC Barcelona

JAMAL MUSIALA – NOTE 1: Torschütze am Wochenende in der Liga, nahm diesen Elan mit. An fast jedem Angriff beteiligt, leichtfüßig und mit super Ideen. Wie bei der Vorlage zu Sanés 2:0. Bayerns Magier in der Offensive. Schoss noch drüber (60.) und vorbei (61.).

LEROY SANÉ – NOTE 1: In Abwesenheit des verletzten Kingsley Coman mit seiner Schnelligkeit und Dribbelstärke unverzichtbar. Schwacher Start, dann aber mit großem Willen und vielen guten Szenen. Wurde immer besser. Der Höhepunkt: Sein tolles Tor zum 2:0 nach unwiderstehlichem Antritt (54.). Top.

Mané glücklos – Goretzka bringt Schwung ins Bayern-Spiel

THOMAS MÜLLER – NOTE 3: Der personifizierte Barcelona-Schreck (acht Tore in sieben Partien zuvor) zeigte an seinem 33. Geburtstag viel Einsatz und Laufbereitschaft. Mit einem eigenen Tor klappte es nicht.

SADIO MANÉ – NOTE 4: Trainer Julian Nagelsmann fordert, dass der Senegalese noch selbstbewusster, egoistischer auftritt. Davon war auch am Dienstagabend wenig zu sehen. Zaghaft, blieb immer wieder hängen. Immerhin: Der Einsatz stimmte beim Star-Neuzugang.

NOUSSAIR MAZRAOUI – NOTE 2: Bereits in der 21. Minute für Pavard eingewechselt. Offensiv sehr engagiert, prüfte ter Stegen aus spitzem Winkel (27.). Und hinten top: Grätschte dem einschussbereiten Lewandowski in die Parade (42.). Empfahl sich für die Startelf am Samstag gegen Augsburg.

LEON GORETZKA – NOTE 3: Kam zu Beginn der zweiten Halbzeit für Sabitzer ins Spiel. Sofort voll da, forderte ter Stegen zu einer Glanzparade heraus (50.). Präsent, auffällig, defensiv konzentriert.

SERGE GNABRY, MATHYS TEL UND RYAN GRAVENBERCH – OHNE NOTE: Kamen zu spät für eine Bewertung.