FC Bayern bezahlt Sieg gegen Barcelona teuer: Lucas Hernández zieht sich Muskelbündelriss zu!

Der FC Bayern muss mehrere Wochen auf Lucas Hernández verzichten. Der Abwehrspieler hat sich beim 2:0-Sieg gegen den FC Barcelona einen Muskelbündelriss zugezogen. Bei Dayot Upamecano und Benjamin Pavard gibt es hingegen Entwarnung.

München - Schlechte Nachrichten für den FC Bayern und Lucas Hernández! Der Weltmeister von 2018 hat sich beim 2:0-Sieg gegen den FC Barcelona am Dienstagabend einen Muskelbündelriss im linken Adduktorenbereich zugezogen und wird mehrere Wochen ausfallen. Dies teilten die Münchner am Mittwoch mit.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Twitter über den Consent-Anbieter verweigert

Der Franzose hatte die Bayern gegen die Katalanen kurz nach der Pause nach einem Eckball von Kimmich per Kopf in Führung gebracht und auch sonst eine starke Leistung gezeigt. Unmittelbar vor dem Schlusspfiff zog er sich dann die Verletzung zu. Noch am Abend nach dem Spiel wurde eine MRT-Untersuchung vorgenommen.

Keine schweren Verletzungen bei Pavard und Upamecano

Entwarnung gibt es dafür bei Dayot Upamecano und Benjamin Pavard. Upamecano hatte während des Spiels einen Schlag abbekommen und verließ die Allianz Arena mit dick bandagiertem Oberschenkel. Pavard hatte sich in einem Zweikampf eine Kopfverletzung zugezogen und wurde kurz darauf durch Noussair Mazraoui ersetzt.

Bei beiden handelt es sich jedoch nicht um eine ernste Verletzung. Sie sollen laut Mitteilung der Bayern "in den kommenden Tagen wieder ins Training einsteigen". Dass sie beim letzten Bundesligaspiel vor der anstehenden Länderspielpause am kommenden Samstag beim FC Augsburg (15.30 Uhr, Sky und im AZ-Liveticker) dabei sind, scheint allerdings fraglich.