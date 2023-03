Tuchels Spieler-Puzzle: Welche FC-Bayern-Stars treten gegen BVB an?

Entwarnung bei Leon Goretzka: Seine Blessur im Länderspiel steht einem Einsatz im Clásico gegen Dortmund nicht entgegen. Doch wie lässt der Coach die Bayern gegen seinen Ex-Klub spielen?

München - Am Freitag hat Thomas Tuchel endlich seine komplette Mannschaft zusammen. Dann könnten der neue Bayern-Chefcoach und sein Trainerteam vor versammelter Runde musikalisch gefordert sein. Ein Ständchen zum Einstand? Da ist Tuchel keineswegs zu gschamig - wie man in Bayern so sagt: Bei seinem Start in das Abenteuer PSG im Sommer 2018 performte der gebürtige Kulmbacher den Song "Don't worry, be happy!"

Welche Taktik wird Tuchel fahren?

In diesen Tagen wird der 49-Jährige darüber hinaus austüfteln, mit welcher Taktik und welchem Personal er sein Debüt am Samstag in der Allianz Arena (18.30 Uhr) gegen Borussia Dortmund angeht. Das 2:3 der deutschen Nationalelf gegen Belgien hatte in der ersten Halbzeit einen kleinen Schock-Moment für Tuchel parat. Nach einer knappen halben Stunde war Leon Goretzka bei einem Defensiv-Sprint umgeknickt und musste ausgewechselt werden.

Angeschlagen ausgewechselt gegen Belgien: Bayern-Star Leon Goretzka - doch nach der ärztlichen Untersuchung in München gibt es Entwarnung, der Einsatz gegen den BVB ist nicht gefährdet. © Federico Gambarini/dpa

Eine Vorsichtsmaßnahme von Bundestrainer Hansi Flick im Sinne von Goretzka und seinem ehemaligen Arbeitgeber. "Es sollte schon reichen für Samstag", sagte der Mittelfeldspieler beim Verlassen des Kölner Stadions und antwortete auf Nachfragen, was sein Mitwirken beim deutschen Clásico betrifft: "Ja, mein Gefühl ist gut." Eine ärztliche Untersuchung nach Rückkehr in München gab Aufschluss über die Schwere der Blessur - Goretzka kam nach AZ-Informationen mit dem Schrecken davon, es liegt keine strukturelle Beeinträchtigung vor.

Goretzka ist gegen BVB von der Partie

Goretzka fällt also als Nebenmann von Kapitän und Sechser Joshua Kimmich gegen den BVB um den so dominanten Mittelfeld-Chef Jude Bellingham nicht aus. Aber setzt er wirklich auf das Nationalspieler-Duo, das sich ja auch sehr traurig über die Entlassung von Tuchel-Vorgänger Julian Nagelsmann gezeigt hat? Tuchel bieten sich mehrere Optionen: Er könnte Thomas Müller weiter nach hinten ziehen, doch das ist nicht die Sahne-Rolle des Routiniers.

Welche Rolle(n) spielen sie? Müller (l.) und Sané. © Sven Hoppe/dpa

Auch Leroy Sané wäre eine Alternative als Achter. Mit dem 27-Jährigen hatte Tuchel nach dem ersten Training am Dienstag ein zwölfminütiges Einzelgespräch geführt, ihn zuvor mit einem liebenswerten Tritt in den Hintern begrüßt. Man schätzt sich sehr.

Ein paar Variablen müssen noch geklärt werden

Da Ryan Gravenberch (20) wie zuvor bei Bayern unter Nagelsmann ebenso wie nun bei der niederländischen Nationalelf keinerlei Spielpraxis bekam, kommt das Talent, der nun eine neue Chance wittert, nicht infrage. Und Jamal Musiala? Der 20-Jährige konnte nach seinem Muskelfaserriss aus dem 1:2 in Leverkusen vor zehn Tagen auch am Mittwoch an der Säbener Straße nur individuell trainieren. Die Zeit wird knapp, das Risiko wäre groß. Reicht es wenigstens zu einem Joker-Einsatz? Der spielintelligente und ballsichere Musiala hat die Rolle als Sechser bzw. Achter neben Kimmich schon öfter mit Bravour bekleidet.

Wird er fürs BVB-Spiel fit? Jamal Musiala (r.). © Jürgen Fromme/firo Sportphoto

Das Puzzle ist noch lange nicht fertig...

Das Tuchel-Puzzle vor seiner Premiere ist jedoch umfangreicher. Wird er die Abwehr in einer Dreier- oder Viererkette formieren? Kann Eric Maxim Choupo-Moting mit wenigen Tagen Teamtraining nach seinen Rückenproblemen beginnen oder muss Müller ins Sturmzentrum? Wohin mit Sané, Serge Gnabry, der sich beim Länderspiel gegen Belgien formverbessert zeigte, und dem Portugiesen João Cancelo, für den Nagelsmann irgendwie kein Gespür gefunden hatte?

Bei Chelsea gewann Tuchel die Champions League mit einer Dreierkette. Unabhängig vom System forderte Kimmich: "Wir müssen ganz schnell zusehen, dass wir eine gute Kombination kreieren, damit wir die Spiele gewinnen." Noch am Samstag hatte der DFB-Kapitän den Trainerwechsel, und das Fußballgeschäft an sich, mit pathetischen Worten ("Wenig Liebe, wenig Herz") kritisiert, nun meinte er: "Wir wissen alle, was der Trainer kann." Man werde versuchen, es Tuchel "so einfach wie möglich zu machen".