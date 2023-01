Trotz Unmut der Fans: Verlängert der FC Bayern das Katar-Sponsoring?

In den letzten Jahren gab es vonseiten der Bayern-Fans viel Kritik für das Katar-Sponsoring. Im Sommer läuft nun der Vertrag mit Qatar Airways aus. Nächste Woche soll die Entscheidung fallen, ob der Deal mit der staatlichen Fluggesellschaft verlängert wird.

München - Der Sponsoren-Deal zwischen dem FC Bayern und Qatar Airways hat in der Vergangenheit für viel Aufregung beim deutschen Rekordmeister gesorgt. So führte die Rede von Katar-Kritiker Michael Ott bei der Jahreshauptversammlung 2021 zu reichlich Empörung bei Ehrenpräsident Uli Hoeneß. Der 70-Jährige konterte die Rede des Bayern-Fans prompt mit den Worten: "Ihr Auftritt war peinlich."

FC Bayern will in nächsten Wochen über Sponsoren-Deal mit Qatar Airways entscheiden

Vorstandschef Oliver Kahn sagte damals: "Wir werden das Thema intensiv nach der WM besprechen und für den FC Bayern eine Lösung finden." Diese soll nun in den nächsten Wochen ausgearbeitet werden. Grund: Der Deal, der dem FCB pro Jahr rund 25 Millionen Euro in die Kassen spült, läuft am Saisonende aus.

Während die Bayern-Stars also im Trainingslager in Katar schwitzen, wollen sich Kahn, Hainer und Co. mit der staatlichen Fluggesellschaft an einen Tisch setzten.

Laut "Bild" diskutieren die Bayern-Bosse derzeit noch verschiedene Möglichkeiten einer Verlängerung. Eine dieser Optionen soll sogar sein, dass der FC Bayern einen Teil der Einnahmen an wohltätige Organisationen spendet.