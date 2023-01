Nach den Leistungstests: FC Bayern nimmt Mannschaftstraining auf

Für den Großteil der FC-Bayern-Stars ist die Winterpause vorbei. Nach der Leistungsdiagnostik hat Julian Nagelsmann seine Mannschaft nun zum ersten Training auf dem Rasen empfangen.

Wollen in der Rückrunde nach dem Triple jagen: Bayern-Stürmer Eric Maxim Choupo-Moting und Leroy Sané.

München - Nach der Leistungsdiagnostik ist vor der "Mission Triple". Deshalb stand für die Bayern-Profis nach der langen Winterpause nun wieder das erste Mannschaftstraining auf dem Programm.

Dabei konnte Bayern-Coach Julian Nagelsmann wieder auf die volle Kapelle zurückgreifen. Nur die Langzeitverletzten Manuel Neuer, Lucas Hernández und Sadio Mané sowie die Frankreich-Stars Benjamin Pavard, Dayot Upamecano und Kingsley Coman waren nicht auf dem Trainingsplatz an der Säbener Straße.

FC Bayern fliegt am Freitag ins Trainingslager nach Katar

Die anderen Akteure um Jamal Musiala, Thomas Müller und Alphonso Davies absolvierten unter dem kritischen Blick von Julian Nagelsmann erste Übungen am Ball. Der zuletzt verletzte Bouna Sarr konnte hingegen nur eine lockere Laufeinheit durchführen.

Am Freitag geht es für den Bayern-Tross Richtung Katar. Dort wird der deutsche Rekordmeister bis zum 12. Januar sein Trainingslager abhalten, ehe es am 20. Januar in der Bundesliga gegen RB Leipzig weitergeht.