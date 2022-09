Trotz Krise: FC Bayern feiert auf der Wiesn

"Ozapft is!" heißt es seit Samstagmittag auf der Theresienwiese. Auch der FC Bayern kam am Sonntag zum traditionellen Besuch des Oktoberfests – trotz der Niederlage gegen Augsburg.

München - Die Niederlage gegen den FC Augsburg am Samstagnachmittag hat die Bayern in eine Krise gestürzt: Vier Spiele in Folge konnte der Rekordmeister in der Bundesliga nicht gewinnen, ist nach dem siebten Spieltag nur auf Rang vier der Tabelle – gar nicht Bayern-like!

Nichtsdestotrotz zeigten sich die Verantwortlichen und Spieler der Münchner am Sonntagmittag auf dem Oktoberfest. Für sie ging es traditionell ins Käfer-Zelt.

FC Bayern: Neuzugänge zum ersten Mal auf der Wiesn dabei

Neben Trainer Julian Nagelsmann und den Bayern-Bossen waren auch die Neuzugänge Ryan Gravenberch und Noussair Mazraoui dabei.

Die Bilder vom Wiesn-Besuch des FC Bayern gibt's oben in der Galerie zum Durchklicken.