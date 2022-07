Thomas Müllers Sommerferien: Der Hunger auf die WM ist groß

Bayern-Star Thomas Müller hat die Sommerferien genossen. "Noch weitere Prozente aus mir herauskitzeln."

München - Golf, Reiten, Meer: Thomas Müller hat die bisherige Sommerpause in vollen Zügen genossen und sich mit einem äußerst abwechslungsreichen Programm von der Saison beim FC Bayern erholt. Müller war unter anderem bei den BMW-Open der Golf-Stars in Eichenried zu Gast und spielte eine Runde an der Seite von Claudio Pizarro mit den Top-Golfern Sergio Garcia und Billy Horschel.

Müller bei der "Champions League im Reitsport"

Dann unterstützte er seine Frau Lisa bei der CHIO in Aachen, der "Champions League im Reitsport", wie Müller in seinem neuen Newsletter schrieb. Doch natürlich verfolgte der 32-Jährige auch, was sich bei seinem Klub tut. Die Verpflichtung von Sadio Mané bezeichnete Müller als "Riesentransfer", er habe schon Lust, mit dem neuen Angreifer zusammenzuspielen.

"Ehrlich gesagt geht es mir da – glaube ich – nicht viel anders als jedem Fußballliebhaber", meinte Müller: "Wenn ich all die Sachen rund um Transfers lese, bekomme ich einfach Lust darauf, dass es wieder los geht und wir auf dem Platz herausfinden, wer tatsächlich das beste Team ist."

Bayern oder doch die Dortmunder, die sich mit den deutschen Nationalspielern Niklas Süle, Nico Schlotterbeck und Karim Adeyemi top verstärkt haben?

Müller mit Vorfreude auf die WM

Müller ist schon jetzt heiß auf die kommende Saison – und ebenso auf die WM in Katar im Winter. "Richtig aufregend" findet Müller die WM: "Das ist bei meinen Kollegen und mir bereits seit einigen Monaten im Hinterkopf. So viel kann ich euch auf jeden Fall verraten, ein Erfolgsfaktor für mich ist maximale Disziplin. Ich war und bin ein disziplinierter Sportler, aber in den kommenden Monaten werde ich versuchen, noch weitere Prozente bei Belastung und Erholung herauszukitzeln."