Pferd, Pool, Party: Die FC-Bayern-Stars im Urlaub

Die Stars des FC Bayern genießen ihren Urlaub offenbar in vollen Zügen - wenn auch auf recht unterschiedliche Art, wie die Spieler in ihren Instagram-Accounts zeigen.

Am Samstag stehen Leistungstests an der Säbener Straße an, Montag findet dann das erste Training statt - zumindest für jene Profis des FC Bayern, die aktuell keine Nationalspieler sind und Anfang Juni nicht noch Länderspiele absolvierten.

So genießen die Stars des FC Bayern ihren Urlaub

Ab 8. Juli trainieren dann auch die Internationalen wieder mit, bis dahin dürfen sie noch ihren Urlaub genießen - wie Robert Lewandowski im Pool auf Mallorca.

Dort absolvierte Neuzugang Sadio Mané oberkörperfrei bereits hartes Training.

Manuel Neuer zeigt sich in New York

Manuel Neuer nutzte die freie Zeit für einen Trip nach New York und präsentierte dabei ausgefallene Schuhe. Der Kapitän spazierte in beigen Schlappen durch Manhattan.

Auffällig ist auch das Stichwort für Serge Gnabry: Er reiste zum 30. Geburtstag seines Kumpels David Alaba nach Wien, beide posierten in ihren Anzügen wie Filmstars aus den Siebzigern.

Linksverteidiger Omar Richards verzichtete in seinem Urlaub weitgehend auf Kleidung, er zeigte sich am Strand mit Cowboyhut auf einem Pferd.

Thomas Müller begleitete Frau Lisa zum CHIO nach Aachen, bei ihrer Premiere wurde Lisa mit ihrem Wallach aber nur Vorletzte.

Als "Spielerfrau" fühle er sich trotzdem wohl, meinte Pferdefreund Müller.