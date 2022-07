Vor dem Trainingsauftakt: Erste Bayern-Stars absolvieren Fitnesstests

49 Tage sind seit dem letzten Spieltag der Saison 2021/22 vergangen. Am Samstag war für die ersten Bayern-Stars die Sommerpause vorbei, sie mussten vor dem Trainingsauftakt am Montag Fitnesstests über sich ergehen lassen.

© Philippe Ruiz via www.imago-images.de (www.imago-images.de)

Auch von Chris (l.) und Omar Richards sowie Joshua Zirkzee wurde am Samstag die Fitness getestet. (Archivbild)

München - Die Sommerpause ist für die Bayern-Stars vorbei, am Montag ist offizieller Trainingsauftakt an der Säbener Straße. Bevor aber wieder gegen den Ball getreten wird, standen für eine erste Spielergruppe am Wochenende Fitnesstests auf dem Programm.

Bei strahlendem Sonnenschein und sommerlichen Temperaturen absolvierten, 49 Tage nach Saisonschluss, neun Spieler des FC Bayern die medizinischen Untersuchungen.

Erste Bayern-Stars auf Herz und Nieren geprüft

Im Münchner Krankenhaus Barmherzige Brüder wurden Sven Ulreich, Dayot Upamecano, Omar Richards, Paul Wanner, Bouna Sarr, Gabriel Vidović und Malik Tillman sowie die beiden zuletzt ausgeliehenen Chris Richards und Joshua Zirkzee bei unterschiedlichen Tests radiologisch und kardiologisch durchgecheckt. Zudem standen Lungenfunktionstests und Blutabnahme auf dem Programm. Am Sonntag geht es für die Gruppe an der Säbener Straße weiter mit der Leistungsdiagnostik.

Nationalspieler und Neuzugänge stoßen später dazu

Am Montag um 10 Uhr bittet Bayern-Coach Julian Nagelsmann dann die ersten Spieler erstmals nach der Sommerpause wieder auf den Trainingsplatz. Die Nationalspieler, die im Juni noch Länderspiele absolviert haben, sowie die Neuzugänge Noussair Mazraoui, Ryan Gravenberch und Sadio Mané werden im Laufe der darauffolgenden Tage ins Training einsteigen.

Trotz des ganzen Wechsel-Theaters mit dem FC Barcelona, wird Robert Lewandowski von den Vereinsbossen am 12. Juni zum Training erwartet.