Supamecano: FC Bayerns neuer Abwehrboss ist fit wie nie

Bayerns Innenverteidiger macht im Bayern-Training genau da weiter, wo er bei der WM aufgehört hat: Er agiert auf Spitzenniveau. "Upa sieht von seiner Figur fitter aus denn je", sagt Trainer Julian Nagelsmann.

Doha - Er kam etwas später als seine Teamkollegen in Doha an – dafür aber gewaltig: Dayot Upamecano (24), Frankreichs Vize-Weltmeister, erhielt nach der WM genauso wie Kingsley Coman (26) und Benjamin Pavard (26) länger Urlaub, doch bereits bei den ersten Einheiten im Trainingslager zeigte er, dass er seine Topform der vergangenen Monate mitgenommen hat ins neue Jahr.

Nagelsmann über Upamecano: "Ich hoffe, dass er diesen Schwung mitnimmt"

"Upa hat sich unglaublich gut entwickelt. Er spielt sehr erwachsen. Er sieht von seiner Figur fitter aus denn je", schwärmte Coach Julian Nagelsmann vom Innenverteidiger, mit dem er bereits bei RB Leipzig zusammenarbeitete: "Die WM hat ihm sehr gutgetan. Er war lange Zeit ein Wackelkandidat, ob er nominiert wird. Er war dann einer der stabilsten Verteidiger der ganzen WM. Ich hoffe, dass er diesen Schwung mitnimmt."

Mehr Verantwortung? Upamecano scheint bereit zu sein

Danach sieht es aus. Im Training bestach Upamecano sofort wieder mit cleverem Zweikampfverhalten und sauberem Passspiel. Nach dem Kreuzbandriss und damit verbundenen Saisonende von Lucas Hernández (26) wird Upamecano im kommenden Halbjahr an der Seite des Niederländers Matthijs de Ligt (23) noch mehr Verantwortung übernehmen. Upamecano scheint dafür bereit zu sein.

"Dayot hat die Weltmeisterschaft genutzt, um sich noch weiterzuentwickeln. Ich denke, er war einer der besten Spieler bei dieser WM", meinte Sportvorstand Hasan Salihamidzic: "Er ist gut drauf und in einer hervorragenden Form."

Müller über Upamecano: "Er ist immer im Spiel und lässt sich nie hängen"

Das fällt freilich auch Upamecanos Teamkollegen auf – speziell den Offensivspielern, die im Training regelmäßig auf den robusten Abwehrmann treffen. Und an ihm abprallen. "Entgegen so mancher Expertenmeinung fand ich ihn auch schon in der letzten Saison super", sagte Thomas Müller am Montag auf AZ-Nachfrage über Supamecano: "Ich weiß auch, dass er ein, zwei, drei Spiele drin hatte, in denen Fehler von ihm zu Gegentoren geführt haben. Das ist natürlich immer das Los des Verteidigers, mit diesem Druck umgehen zu können."

Und speziell in diesem Punkt habe sich Upamecano sehr gut entwickelte, ergänzte Müller: "Von seiner Persönlichkeit her, seiner Entscheidungsfindung und seinem Auftreten hat er einen Riesenschritt gemacht. Er liebt Fußball, er ist immer im Spiel, lässt sich nie hängen. Und selbst, wenn im Spiel mal was schiefgeht, lässt er sich davon nicht runterziehen."

Dayot Upamecano: Auf dem besten Weg, der neue Abwehrboss zu werden

Diese Qualitäten überzeugten auch Frankreichs Nationaltrainer Didier Deschamps, der bei der WM voll auf Upamecano vertraute – und dafür belohnt wurde. Dabei hatte der Verteidiger in der Vergangenheit lange keine große Rolle bei Deschamps gespielt.

"Es hat mich super gefreut, dass er die Chance bekommen und sie auch genutzt hat", erklärte Müller: "Was ich so mitbekommen habe, wurde er in Frankreich vor der WM teilweise stark kritisiert. Dass er das so widerlegen konnte, für den amtierenden Weltmeister mit diesem Druck umzugehen, das war stark. Und ich glaube, so wie er sich bisher präsentiert, konnte er da gut mit rübernehmen."

Upamecano ist auf dem besten Weg, Bayerns neuer Abwehrboss zu werden. Er hat inzwischen alles, was man dafür braucht. Neben der sportlichen auch die mentale Stärke.