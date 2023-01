FC Bayern: Diese sechs Nachwuchskicker sind im Trainingslager dabei

Neue Gesichter beim Trainingslager in Katar. Der FC Bayern reist mit sechs Nachwuchskickern in die Wüste. Wer sind sie und haben sie eine Chance beim Rekordmeister?

München / Doha – Immer wieder trudelten in den vergangenen Wochen beim FC Bayern Verletzungsmeldungen ein: Manuel Neuer, Lucas Hernandez, Noussair Mazraoui fallen lange aus, sind zur Rückrundenvorbereitung nicht mit ins FC Bayern Trainingslager in Katar geflogen.



Dafür haben nun ein paar Bayern-Youngster die Chance, sich zu präsentieren. Wer ist in der Wüste mit dabei und wen sollten sich die Fans des Rekordmeisters merken?

FC-Bayern-Nachwuchskicker bekommen ein Gefühl für den Ablauf

Der ein oder andere Nachwuchskicker konnte bereits in der Vergangenheit bei den Profis reinschnuppern. FC-Bayern-Coach Julian Nagelsmann stellte sie in den Kader, selbst wenn die Aussicht auf Einsätze nicht gegeben war, um den jungen Spielern ein Gefühl für den Ablauf an Spieltagen zu geben.

Jetzt dürfen Johannes Schenk, Tom Ritzy Hülsmann, Tarek Buchmann, Arijon Ibrahimović, Yusuf Kabaday und Lovro Zvonarek die Abläufe auch im Trainingslager kennenlernen.

Schenk oder Hülsmann: Der dritte FC-Bayern-Torwart

Auch wenn beim Torwart-Thema gerade großer Alarm beim FC Bayern herrscht: Auf der dritten Position ist etwas Ruhe angesagt. Es gibt zwei aussichtsreiche Kandidaten, die auch im Trainingslager mit dabei sind. Johannes Schenk spielt immer wieder bei den FC-Bayern-Amateuren mit und kennt die Abläufe im Verein seit der B-Jugend.

Trainingsgruppe Torwart - Johannes Schenk und Sven Ulreich © Matthias Balk (dpa)

Tom Ritzy Hülsmann steht normalerweise bei der U19 im Kasten und gilt als heißes Zukunftstalent. Er kennt bereits den Trainingsablauf der Profis von der Säbener Straße.

Buchmann und Ibrahimović: Die U19 Motoren beim FC Bayern

Auch sein Teamkollege Tarek Buchmann ist in Doha dabei. Der 17-jährige Abwehrspieler ist dem Trainerteam schon länger aufgefallen und könnte mit dem ersten Trainingslager den nächsten Schritt hin zu den Profis schaffen. Er gilt als großes Abwehr-Talent.

Arijon Ibrahimović hat schon einen Fuß in der Tür zum Umkleideraum in der Allianz Arena. Im letzten Champions-League-Gruppenspiel gegen Inter Mailand stand er im Kader und konnte der Champions-League-Hymne (wenn auch nur von der Bank) lauschen. Kurz vor dem Trainingslager gab es für ihn einen neuen Vertrag. Die Aussichten für den Mittelfeldmann sind gut!

Arijon Ibrahimovic, Daley Blind und Serge Gnabry im Trainingslager. © Peter Kneffel (dpa)

Kabadayi und Zvonarek: Reicht es für einen Platz bei den FC-Bayern-Profis?

Mit viel Vorschusslorbeeren kam Lovro Zvonarek vom kroatischen Club Slaven Belupo an die Isar. Fast zwei Millionen Euro war dem FC Bayern der Wechsel wert. Jetzt darf sich der offensive Mittelfeldspieler bei den Profis beweisen. Er weiß aber auch: Die Konkurrenz auf seiner Position ist groß. Ein nächster Schritt könnte für ihn eine Leihe in der Bundesliga sein.

Eine Leihe könnte auch für Yusuf Kabadayi infrage kommen. Er beackert bei den Bayern-Amateuren und der U19-Nationalmannschaft die Außenbahn.